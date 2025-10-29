Heladas tardías: En el Este hubo daños en Santa Rosa y Rivadavia

El riesgo de las heladas tardías fue un hecho en la madrugada de este miércoles. Las bajas temperaturas registradas entre la madrugada y la mañana de este miércoles en toda Mendoza , provocaron daños en los cultivos en algunos sectores de la zona Este.

Si bien todavía son escasas las denuncias ante la Dirección de Contingencias Climáticas a través del Sistema de Información Agrícola (SIA) www.sia.mendoza.gov.ar y en las delegaciones y centros receptores de la DCC, algunos productores ya advirtieron sobre lo ocurrido en sus fincas, mostrando las consecuencias en redes.

En la zona de Alto Verde, en San Martín , se detectaron daños en varios sectores y desde esa zona hacia el Este, afectando especialmente los departamentos de Santa Rosa y Rivadavia .

En los cultivos de la zona central del Este mendocino prácticamente no se detectaron daños, salvo en algunos sectores aislados y bajos, como al norte de la ciudad de Junín.

Marcelo Sánchez, un experimentado productor y estudioso del comportamiento climático , contó que “en la parte central los daños han sido prácticamente nulos. No hemos visto daños. Pero si desde Alto Verde para el Este, en Las Catitas, Santa Rosa, El Mirador, Campamento , según los registros de las estaciones meteorológicas y lo que cuentan los productores. En cambio, en Junín, San Martín, Medrano, Barriales, toda la parte central, no tenemos daño”.

Sánchez explicó que “ha sido una helada en donde nos ayudó mucho que el punto de rocío que estaba alto. Eso hizo que se atenúe. Además, donde la temperatura tocó el cero grado, fue entre las seis y media y las siete y empezó a calentar el sol rápidamente”.

Pese a eso advirtió que “de todos modos el frío este afecta, porque hay variedades que están en pleno cuaje y esto les va a hacer daño. Va a haber menos granos en el racimo”.

Julio Acevedo, director de Desarrollo Económico de la Municipalidad de General San Martín, coincidió con este análisis, diciendo que “ayer estuvimos monitoreando toda la zona hasta última hora y los productores estaban tomando todas las precauciones de limpieza y riego, en algunos casos prendiendo los sarmientos y otros, lamentablemente, prendiendo cubiertas”.

El funcionario acotó que “los reportes que he tenido hasta ahora no indican daños, aunque las plantas todavía no han reaccionado, pero parece haber sido grave”.