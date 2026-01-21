Georgieva elogió la "fuerte performance" de la economía argentina tras reunirse con Caputo

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó este jueves la “fuerte performance de la economía argentina” y el “progreso en la acumulación de reservas”, luego de mantener un breve encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo. La reunión ocurrió en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.
Tras la conversación, Georgieva expresó públicamente su evaluación positiva a través de sus redes sociales. “Fue genial el breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Aprecio la fuerte perfomance de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, escribió la titular del FMI, junto a una imagen en la que se la ve abrazada con el ministro en los pasillos del foro.
El intercambio se produjo en una jornada en la que el Banco Central compró US$ 107 millones, lo que elevó las adquisiciones acumuladas del mes a US$ 823 millones. Como resultado, las reservas brutas ascendieron a US$ 45.077 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2021, mientras que el dólar minorista retrocedió cinco pesos y cerró en $1.455.
En este contexto, el FMI se prepara para enviar una misión a la Argentina en febrero, con el objetivo de avanzar en la segunda revisión del programa vigente. Se trata de una auditoría clave en la que se analiza el cumplimiento de las metas comprometidas y el avance de las reformas.
El Gobierno necesita aprobar esa instancia para acceder a un desembolso de US$ 1.000 millones. Si bien la meta fiscal fue cumplida, se registró un desvío de US$ 10.000 millones en la meta de reservas, por lo que se espera que el Ejecutivo solicite una dispensa (waiver).
En paralelo, Caputo deberá afrontar el 1 de febrero un pago de intereses al FMI por US$ 824 millones, luego de haber abonado US$ 4.200 millones a los bonistas el pasado 9 de enero.
Durante su participación en Davos, el ministro de Economía también mantuvo un encuentro con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, en el marco de la agenda de reuniones bilaterales.