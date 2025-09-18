Los precios detallados del exclusivo restaurante de Palermo Chico recomendado por la Guía Michelin.

Los precios de la carta de Casa Cavia combinan cocina de autor, productos agroecológicos y un entorno único en una mansión histórica, líder en gastronomía. Además de la famosa tira de asado, se destacan entradas, principales y postres que reflejan la propuesta de temporada.

Esta selección de precios en restaurantes de Buenos Aires confirma por qué el lugar es uno de los más visitados por turistas y figuras locales.

Gastronomía en Buenos Aires cuánto sale una tira de asado marinada en Casa Cavia en septiembre 2025 (3) Platos principales y clásicos de Casa Cavia Tira de asado marinada con verduras y hierbas frescas (para compartir): $95.000

Mollejas fritas con mojo rojo y ensalada de hierbas: $50.000

Carrillera de ternera glaseada con vegetales y caldo de carne: $46.000

Porchetta de cerdo con puerros, hinojos y manzana asada: $60.000

Pasta casera con lardo y alcauciles: $40.000

Pesca del día con espinaca acuática y shiso en tempura: $40.000

Entradas destacadas Akusai tostado con repollitos, jengibre y queso cottage: $28.000

Calamar tostado con puerros, edamames y caldo de cedrón: $28.000

Langostinos curados con yema cremosa y chili oil: $28.000

Topinambur asado con vieiras y aliño de miso blanco: $35.000

Hojaldre relleno de hongos y queso azul: $38.000

Postres y bebidas Mil láminas de chocolate: $20.000

Manzanas caramelizadas con espuma de castañas y salsa de vainilla: $20.000

Helado de lychee con gajos de pomelo: $20.000

Infusiones y blends de té seleccionados: desde $7.500

Espresso o ristretto: $4.600

Cerveza Stella Artois o Patagonia: $6.500

Gastronomía en Buenos Aires cuánto sale una tira de asado marinada en Casa Cavia en septiembre 2025 (2) Un restaurante único en Palermo Chico Casa Cavia funciona en una mansión de 1927 y combina restaurante, barra experimental, florería y cava. Su propuesta de cocina de autor a cargo de Julieta Caruso integra ingredientes de su propia huerta agroecológica y técnicas modernas de la alta gastronomía. Casa Cavia no es solo un restaurante, sino una experiencia integral que fusiona gastronomía, arte y diseño en un mismo espacio. Ubicada en una mansión de estilo francés en pleno Palermo Chico, la propuesta incluye un jardín calefaccionado, una cava con más de 200 etiquetas, una florería y hasta un rincón editorial que recuerda los orígenes de la casa. Reconocido por la Guía Michelin, el lugar atrae a figuras nacionales e internacionales que buscan un entorno íntimo y sofisticado, donde cada detalle —desde la instalación floral semanal hasta la barra de cócteles de autor— está pensado para sorprender y crear un ambiente único en Buenos Aires.