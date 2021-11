Garbarino con las persianas bajas: los empleados reciben propuestas con un plan de retiro a 24 meses

La situación de los empleados de Garbarino no ha mejorado desde que la empresa dejó de abonar sus salarios, en mayo de este año, y a poco menos de dos meses para que cierre el año, las expectativas no han mejorado. Con sueldos impagos, ahora los trabajadores recibieron un correo en el que se les propone un plan de retiro en cuotas que recién comenzarían a cobrar el próximo año.

La situación abarca a las 4.000 familias ligadas a la compañía, y dentro de estos, a los 96 empleados que tiene la empresa en Mendoza en sus tres unidades de negocios, Garbarino, Compumundo y Garbarino Viajes.

A fines de octubre, con el asunto “plan de retiro voluntario Garbarino”, la firma le envió a sus empleados una propuesta de indemnizaciones que incluye 24 cuotas consecutivas, sin cláusulas de ajuste por inflación, y que iniciaría recién en enero de 2022.

“Es un acuerdo leonino, que no ofrece garantías de ningún tipo, porque de esa manera, no solo no van a recibir la indemnización en el marco del artículo 245 de la Ley de Contratos de Trabajo (la norma base que regula la indemnización por despido arbitrario en función de dos elementos: el salario y la antigüedad del trabajador en el empleo, que fija un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses), sino que tampoco van a cobrar en el marco de la legislación actual (doble indemnización)”, explicó al respecto, el titular del Centro de Empleados de Comercio en Mendoza (CEC), Fernando Ligorria.

Por otro lado, el representante gremial destacó que no es aconsejable acordar con la empresa porque esta propone “una desvinculación en cuotas fijas, sin actualizar, y sin tener en cuenta la pérdida de poder adquisitivo que tendrá el salario en dos años”. “Todo esto, con el agravante de que ya llevan un semestre sin cobrar, y con las deudas acumuladas que se generaron por eso, ya sean de alquiler, de tarjetas, servicios, etc.”, sumó el titular del CEC.

El CEC Mendoza se moviliza por situación de los trabajadores/as de Garbarino. La empresa hace seis meses que no paga... Posted by CEC Mendoza on Friday, October 1, 2021

Garbarino a puertas cerradas en Mendoza

En la provincia, y en prácticamente todo el país, los locales permanecen cerrados, pero no se ha producido aun una desvinculación laboral, las deudas se acumulan, y al cerrar el año, a los empleados se les deberán, además, conceptos como el aguinaldo y las vacaciones no gozadas.

“Todas han sido decisiones del mismo empresariado (de no levantar las persianas y empezar a deshacerse del inventario). A nivel nacional, la Federación de Empleados de Comercio (a la que pertenece el CEC), ha realizado presentaciones solicitando información sobre estos acuerdos, pero la misma empresa se niega y sostiene que la ley les permite realizar acuerdos privados con los trabajadores”, explicó Ligorria.

No obstante, el gremialista explicó que se trata de una violación a la buena fe, porque con dichos acuerdos no se impulsan tratos entre privados, sino que se están impulsando desvinculaciones que alcanzarán a todos los trabajadores, y en el marco de una negociación que ya había iniciado la empresa con la Federación, en la búsqueda de una conciliación.

“En Mendoza no tenemos conocimiento de que nadie vaya a aceptar dicho acuerdo, pero estamos brindando asesoramiento a los empleados, y vamos a hacer una presentación a nivel provincia. Es posible que acá no venga nadie de la empresa para presentarse, pero llevamos a cabo todas las instancias para reclamar por los trabajadores”, sumó.

Garbarino adeuda ya más de seis meses de salarios a sus empleados

Sin ventas en todo el país

La cadena de retail ya cesó sus operaciones de comercialización en todo el país, solo en San Juan, Chaco, Salta y Paraná, todavía levantan la persiana, pero no están comercializando los productos, y en la cuenta “Autoconvocados Garbarino”, que manejan trabajadores a través de Facebook, se compartieron imágenes de cómo se vaciaba una sucursal de San Martín en Mendoza.

De acuerdo con las imágenes publicadas en la red social, se mostraba a quienes serían el gerente y el subgerente de dicho local, subiendo mercadería a un camión para su posterior despacho.

Asimismo, trascendió que en locales cerrados de Merlo y Monte Grande, Buenos Aires, estaba sucediendo lo mismo, y en algunos barrios porteños como Belgrano, se constataron ventas con rebajas de parte del stock disponible.

Por otro lado, según publicó el sitio IProfesional, el punto comercial de Concordia, Entre Ríos, también bajó definitivamente las persianas, mientras que el local de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, no sólo dejó de operar: el inmueble ya no cuenta con servicio de electricidad y el retail acumula meses de deuda en concepto de alquiler. En Posadas, Misiones, gran parte del plantel de empleados de la cadena resultó contratado por una casa local de electrodomésticos.

Empresa en Crisis

El pasivo de Garbarino supera los 15.000 millones de pesos, y la crisis se extiende a las tres unidades de negocio que funcionan en Mendoza, y el resto del país, así como a la ensambladora de celulares que funciona en Tierra del Fuego.

No obstante, los empleados aseguran que quien asumiera el control de la empresa en junio de 2020, Carlos Rosales, hoy no aparece en ningún lado con respuestas, y en su lugar se presentan representantes de la firma.

“A nivel nacional, una enviada está asistiendo a las audiencias, acá no esperamos que asista nadie, pero tenemos que ver como llevamos todo esto a cabo”, cerró Ligorria, al respecto de cómo avanzan los reclamos del gremio para que los empleados logren cobrar lo adeudado, más las correspondientes indemnizaciones, sin caer en acuerdos que él mismo calificó de “leoninos”.