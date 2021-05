El Gobierno extendió la prohibición de despidos: en qué casos sí se puede perder el trabajo

El Gobierno decidió extender por 30 días, a partir del próximo lunes el decreto que prohíbe despedir sin causa mientras dure la pandemia. Así, desde este lunes, y durante todo junio no se podrá desvincular ni suspender al personal.

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, confirmó que se determinó la prórroga, debido a que el país se encuentra atravesando la segunda ola de Covid-19. “Es un instrumento que al país le ha dado muy buenos resultados en términos de la protección del empleo y de las capacidades que tienen las empresas”, agregó la funcionaria.

El decreto 266/2021 que prohíbe despidos sin justa causa vencía este lunes, y en esta oportunidad, se espera que se incluyan también la prohibición de efectuar suspensiones. Igualmente, no incluye al sector de la construcción, ni las excepciones del artículo 223 bis.

De esta manera, los despidos y suspensiones que se dispongan durante el periodo determinado por decreto, no tendrán efecto.

En paralelo, la funcionaria recordó que desde el 26 de mayo están abiertas las inscripciones para el Repro II, por el que el Estado paga hasta 22.000 pesos del salario de los trabajadores, y que en esta oportunidad también incluye a los autónomos. “Tenemos también la reducción de las contribuciones patronales, que ya fue prorrogada para los sectores críticos de acá hasta fin de año”, agregó.

“La primera semana de cada mes se hace el procesamiento, y en la segunda se sabe qué empresas aplican y se comienza con los desembolsos que van directamente a la cuenta de los empleados”, explicó a Los Andes, Gonzalo Navarro, responsable de la Agencia Territorial Mendoza, del Ministerio de Trabajo de la Nación.

En qué casos sí se puede despedir

¿Es posible que me despidan y no tenga derecho a recibir ninguna indemnización? Sí. En caso de que no hayas cumplido alguno de tus deberes como trabajador, el empleador tiene derecho a despedirte con causa sin pagarte indemnización.

El empleador siempre debe comunicarte el despido por escrito y detallar exactamente el motivo que tiene para despedirte.

¿Qué indemnización corresponde por despido sin causa? (Una vez que finalice el plazo establecido por decreto). Depende del caso en particular. Por lo general, la indemnización incluye:

1 sueldo por año trabajado.

1 sueldo por falta de preaviso (cuando el empleador no te avisó con anticipación que te iba a despedir).

Además, incluye la integración del mes de despido (si te despiden, por ejemplo, a mitad de mes, tienen que pagarte el mes completo); las vacaciones proporcionales o no gozadas.

El decreto 34/2019 estableció que en caso de despido sin justa causa, el trabajador tendrá derecho a recibir el doble de la indemnización. Esta norma se aplica hasta el 31 de diciembre de 2021 (decreto 39/2021).

En ningún caso el monto de la doble indemnización podrá ser superior a $500.000. La doble indemnización no le corresponde a los trabajadores contratados a partir del 13/12/2019 ni a los trabajadores del sector público nacional.

Entrenamiento para el Trabajo, el programa del Ministerio de Trabajo de la Nación genera un espacio en el que las empresas pueden tomar a un trabajador durante 6 meses por $10.000. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes Orlando Pelichotti | Los Andes

Expectativas de mercado

De acuerdo con el último informe del Randstad Workmonitor, un estudio semestral que releva las expectativas, estados de ánimo y comportamiento de los trabajadores en 34 países, incluido Argentina, las personas se han acostumbrado a los vaivenes de la “nueva normalidad” y, tras un largo período de crisis sanitaria, cuarentena, cierres y restricciones, tienen mejores expectativas sobre el mercado laboral a futuro. Esto tiene un correlato directo en el descenso del temor entre los trabajadores argentinos respecto a la posibilidad de perder el empleo que actualmente se sitúa en el 8,8%, cayendo 2,5 puntos porcentuales respecto a los resultados del segundo semestre de 2020.

Asimismo, y como consecuencia esperable ante la leve caída del temor a perder el empleo, también se da una baja en la satisfacción de los argentinos en relación a su empleo actual que se sitúa en 72,4%, 6,7 puntos porcentuales por debajo de la marca de finales de 2020.

En el mismo sentido, y como parte de esta tendencia, el 65% de los encuestados cree que tendrá más oportunidades laborales hacia finales de este año, cuando haya más vacunas aplicadas y se evidencie una mayor recuperación de la economía a nivel general.

“Casi sin darnos cuenta, el paso del tiempo y esa competencia tan humana que es la capacidad de adaptación hacen que poco a poco nos vayamos acostumbrando a la nueva normalidad del mercado laboral. Eso explica que aún en un contexto de altísima incertidumbre, con una crisis sanitaria y económica que no retrocede, las expectativas y percepciones que los trabajadores tienen sobre sus posibilidades de desarrollo y la confianza en el mercado laboral mejoran levemente”, afirmó Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay.

Búsqueda de empleo

Al analizar el porcentaje de argentinos que se encuentran en búsqueda de un cambio laboral, podemos ver un alza respecto a la medición del año pasado. Según los datos arrojados por el informe de Randstad, el 37,4% de los trabajadores argentinos se encuentra en búsqueda activa de trabajo total o parcialmente, mientras que para el segundo semestre de 2020 esta cifra se ubicaba en el 36,8%.

Así surge que el 7,6% de los argentinos afirma estar buscando empleo activamente, el 7,9% indica estar en búsqueda activa de un trabajo orientado a objetivos profesionales específicos, mientras que un 21,9% indica estar en búsqueda moderada. Por otra parte, el 34,8% de los encuestados indicó no estar en búsqueda activa de empleo, pero sí abierto a hacer un cambio si apareciera una oportunidad superadora. En el otro extremo, un 35,3% de los consultados afirma no estar buscando trabajo.

En cuanto a los planes nacionales para facilitar que las personas encuentren trabajo, Navarro señaló que el Ministerio de Trabajo tiene planes para incentivar el trabajo en blanco, y la incorporación de nuevos empleados. “Tenemos planes activos según determinados rubros y sectores, como puede ser el entrenamiento del trabajo”, indicó.

Este último se refiere a un espacio por el que las empresas pueden tomar a un trabajador durante 6 meses, durante los que la relación laboral (o de entrenamiento), la mantiene la persona con el Estado, por $10.000, y luego si los empleadores deciden contratar a esos jóvenes, acceden a un subsidio al salario durante 6 meses (existen mejores condiciones para mujeres y personas de grupos de riesgo).

“El Repro se incorpora a un conjunto de programas que tenemos, que nos interesa que se conozcan (https://www.argentina.gob.ar/trabajo), y que están funcionando, con recursos asignados para ello”, cerró el funcionario.