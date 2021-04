Fronteras y segunda ola: ¿Se pueden perjudicar las exportaciones?

El surgimiento de nuevas cepas de Covid-19 , y el aumento de casos en países vecinos, ha endurecido los traslados de pasajeros. Ante esta situación, la duda es qué pasará con el comercio internacional terrestre y si se puede dificultar un traslado que ya presenta complicaciones para los camioneros.

Por un lado, los transportistas reclaman agilizar trámites y controles para el cruce de fronteras, así como incluir a los choferes dentro de las personas prioritarias para ser vacunadas. Por parte de las Cámaras, algunas tienen cierta incertidumbre, mientras que otras no creen que una segunda ola complique el panorama más que la primera de 2020.

Si bien las decisiones de frontera son tomadas por el Ejecutivo nacional, desde el Gobierno de Mendoza esperan que no se endurezcan las medidas y creen que se aprendió mucho durante el trabajo del año pasado. Así lo comenta Marcelo Japaz, coordinador general del Ministerio de Economía y Energía.

“No creo que haya restricciones al comercio exterior. Argentina no está en condiciones de restringirlo. El año pasado hubo controles, pero no restricciones operativas, y te diría que no las va a haber este año”, responde el funcionario sobre si las exportaciones se pueden ver perjudicadas.

Para Japaz, durante 2020 se debió “aprender sobre la marcha”, adaptando medidas nacionales y estableciendo protocolos con los ministerios de Salud y Seguridad. La intención, asegura, siempre fue la de promover la actividad económica a la vez que se hacía un control epidemiológico.

“Yo estoy conforme, aunque me hubiera gustado más automatización en la captura de los datos. Hubo mucha gente y personal muy comprometido. Desde el Ministerio de Economía queremos hacer controles más automáticos porque teníamos que pasar varias cosas manualmente en la computadora o comunicarnos para pedir documentación”, recuerda Japaz sobre la primera ola.

En síntesis, se pretende que las restricciones al tránsito de cargas sean las mínimas posibles, compatibles con los controles sanitarios del Ministerio de Salud, y que se siga trabajando bajo la idea de actividades declaradas como esenciales. En otras palabras, el concepto es “no hacer las cosas más difíciles de lo que ya son”.

Hay quejar por la lentitud de los trámites aduaneros para los camioneros. Marcelo Rolland | Marcelo Rolland

Reclamos de camioneros

Durante marzo, se visibilizaron varias protestas y reclamos por parte de quienes trasladan la mercadería hacia Chile, principalmente por las demoras en el Paso Cristo Redentor . Además, camioneros piden que se los priorice en la vacunación ya que están expuestos a otras cepas fuera del país.

Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) explican que el sistema de transporte trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana y, por el paso Cristo Redentor, circulan unos 30.000 camiones mensuales (un promedio de 1.000 por día). De esos camioneros, 50% son argentinos, 15% brasileños y el resto se distribuye entre uruguayos, paraguayos, bolivianos y chilenos.

Daniel Gallart, presidente de Aprocam, describió que el sistema está preparado para atender a unas 25 personas por hora, “30 en el mejor de los casos”, de esos 1.000 que circulan por día, por lo que los tiempos de espera se alargan por horas y “el malestar es inmenso” entre los conductores. “Necesitamos que los gobiernos nacionales nos den una solución. No alcanza con un escritorio o una persona más. Se requiere reformular todo el sistema”, protestó.

“El Paso Cristo Redentor es el más importante para el tráfico de cargas entre Argentina y Chile y no funciona adecuadamente. Lo que peor funciona es el área de control integrado de Uspallata, donde hay organismos que dependen de cinco ministerios diferentes que no trabajan coordinadamente ni interrelacionados”, critica Gallart. Si bien las demoras a Chile vienen desde hace años, se intensificaron con la pandemia.

Alberto Agustín Barrera, camionero que realiza viajes continuos a Chile, comenta que en Uspallata hay demoras de hasta ocho horas, en especial durante los fines de semana: “Uno mira a la gente de la Aduana y es como que les da lo mismo que tengas que esperar seis u ocho horas. Siempre el camionero es mal mirado”.

Respecto de si cambiarán las cosas con una segunda ola, Barrera comenta que, ante la incertidumbre, preguntó en Gendarmería si se aplicará alguna prueba de salud al volver a Argentina, pero le respondieron que de momento no hay información de ese tipo. “Para mí sería bueno un control con un test liger. Así uno llega a la casa a estar con la familia sabiendo que no está contagiado”, señala el transportista.

Respecto de la vacunación, Gallart apoya el pedido para que los camioneros sean reconocidos como personal estratégico y no sólo como prioritario: “Coincidimos con el gremio para vacunar a los conductores de tráfico internacional” ya que, de este modo, se constituyen como “una barrera más frente al virus”. En Aprocam estiman que en Mendoza residen unos 5.000 choferes de camiones y la vacunación debería tener en cuenta su movilidad.

Barrera coincide en que vacunar a los choferes sería una buena medida, ya que tiene muchos colegas mayores de 55 años que, opina, deberían ser priorizados para poder viajar tranquilos. “Uno se cuida mucho y tanto yo como otros, cuidamos a esos colegas de riesgo, por la edad”, aclaró el camionero de 45 años.

Desde las Cámaras

La opinión de los empresarios varía según el tipo de producto que exporten y el destino, ya que algunos priorizan Chile, otros Brasil y otros usan los puertos nacionales. La esperanza que comparten varios es que el tema no se haga más complejo que durante el año pasado.

Mario Bustos Carra, gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, entiende que las medidas por la pandemia “traen demoras, inconvenientes, dificultades, son realmente un dolor de cabeza”. Si bien no tienen un panorama claro y hay “incertidumbre en el tema económico y en el sanitario”, de momento esperan que los controles sean similares a los de 2020.

“No hay una claridad en el Gobierno argentino de decir bien qué quiere hacer. Va tomando medidas por partes. Lo que sí creo de positivo es que, como hicieron el año pasado, no van a cerrar la economía. De alguna manera eso se va a mantener. Pensamos que puede ser muy similar al año pasado, con los mismos inconvenientes y haciendo lo mejor para superarlos”, analiza Bustos Carra.

Desde Bodegas de Argentina, entidad que concentra el mayor volumen de exportación vitivinícola, habló su presidente, Patricia Freuler de Ortiz. Tras afirmar que el año pasado fue más complicado, explica: “El problema era mayor en el puerto de Buenos Aires, por la dificultad del cruce de San Luis. Hoy tenemos problemas en los puertos, menos personal, menos barcos, congestión y falta de contenedores vacíos en Mendoza”. Cabe recordar que los dos principales compradores son Estados Unidos y Reino Unido.

Otro sector importante en materia de exportaciones es el ajo, principal producto en exportación fuera de la vitivinicultura, que tiene como mercado central a Brasil. Guillermo San Martín, gerente de Asocamen, comenta que de momento el tráfico hacia ese país va normal y no se han reportado demoras. “Sí hay más controles, pero no retrasan el paso a Brasil. Han abierto más casillas de atención para evitar esto”, comentó San Martín.

También con grandes ventas hacia Brasil, el sector de la ciruela mantiene cautela. Carlos Ponce, presidente del Comité de Exportación de Ciruelas de Industria de Mendoza (Cecim), señala que “hasta el momento no estamos teniendo una luz amarilla que nos haga prever que falten camiones o haya problemas en la logística” y están a la espera de qué medidas se tomen. “El año pasado el virus estaba viniendo, ahora el Covid ya está adentro. No sé cómo van a hacer las autoridades sanitarias o qué medidas van a tomar. ¿Qué prevemos y qué pretendemos en términos empresariales? Que se siga la misma temática de lo que fueron las actividades esenciales, es decir que no se pare la actividad económica porque el desbarajuste puede ser muy importante”, señaló Ponce.