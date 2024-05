Francos confirmó que se suma Sturzenegger y aseguró que “hay que restructurar el Gobierno”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que su tarea será descentralizar áreas de gestión que pasarán a ser ejecutadas por diferentes ministerios porque hay que “aligerar” y “restructurar el funcionamiento del Gobienro.

Asimismo, confirmó la incorporación de Federico Sturzenegger al gabinete en un ministerio que tendrá a su cargo la modernización y desregulación del Estado.

Francos ofreció hoy una conferencia de prensa tras ser designado en el cargo en lugar de Posse y luego de encabezar su primera reunión Jefatura de Gabinete de Ministros.

El funcionario adelantó que habrá cambios en las conducciones de las distintas dependencias, organismos y empresas que dependen de la Jefatura ahora a su cargo, pero evitó dar precisiones.

Consultado sobre si el ahora ex funcionario Nicolás Posse, o el también saliente secretario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvestre Sívori, podría ser pasibles de denuncias por algunos aspectos de sus gestiones, Francos afirmó que “no hay cuestiones pendientes. No me guio por versiones y si alguien tiene algo que decir que lo diga donde corresponde”.

Asimismo, confirmó que quedará a cargo Lisandro Catalán quedará como secretario de Interior y dependerá de la Jefatura de Gabinete.

Según comentó Francos, entre los objetivos que se le encomendaron se encuentra la desconcentración de tareas del área que ahora conduce.

“Tenemos que reorganizar la estructura del gobierno y aligerarla. Quizás por la forma en que nosotros asumimos el gobierno nacional, proveniendo de una fuerza que no tenía historia y andamiaje institucional se concentraron demasiadas tareas en la Jefatura del Gabinete que debieran distribuirse en los distintos ministerios”, señaló el funcionario.

En la reunión de Gabinete precia estuvieron presentes los ministros Luis Petri, de Defensa; Mario Russo, de Salud; Patricia Bullrich, de Seguridad; Sandra Pettovello, de Capital Humano; Mariano Cúneo Libarona, de Justicia; la Canciller, Diana Mondino; el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el secretario de Prensa, Eduardo Cerenellini; el Secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo y el vocero presidencial, Manuel Adorni.