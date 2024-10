Para Francos, Milei “no le tiene miedo a nada y no le preocupa que el Presupuesto no se apruebe”

El jefe de gabinete de Ministros, Guillermo Francos, aseguró este fin de semana que el presidente Javier Milei “no le tiene miedo a nada y no le preocupa que el Presupuesto no se apruebe”.

En diálogo con Infobae, Francos también sostuvo que el cepo “no es un problema” y que habrá una “salida bastante natural y sin riesgos”.

El Presupuesto

Respecto al debate presupuestario, que arrancó la semana pasada, dijo que Milei “no le tiene miedo a nada y está convencido de lo que está haciendo. A él no le preocupa y espera que el Presupuesto que mandó se apruebe, pero si no se aprueba él les dirá a los argentinos ‘vamos a gobernar de esta forma’”.

De esta forma, expresó que son “una ‘re minoría’ en el Congreso y puede ser que no tengamos el número para aprobar el Presupuesto y puede ser que no se apruebe. Si no se aprueba, quedará vigente el Presupuesto anterior, tampoco nos asusta”.

Otros temas

Sobre el cepo, comentó que “el Gobierno no piensa que el cepo sea un problema. La economía se va ordenando por la caída fuerte de la inflación y la baja de los distintos tipos de dólares”, marcó, y agregó que “la salida del cepo va a ser una salida bastante natural, no va a haber ningún riesgo para el país por falta de dólares”.

Señaló también que para hacer crecer la economía y desarrollarnos “tenemos que demostrar que tenemos poder político para impulsar una transformación en Argentina, que comienza por hacer todo lo contrario que se hizo antes y comienza por el equilibrio fiscal”.

Respecto al veto del financiamiento universitario, consideró que “no se está discutiendo sobre los salarios de las universidades solamente. En realidad lo que se está discutiendo es el poder del Gobierno para imponer como política el equilibrio fiscal. Desde una posición de minoría hemos sido capaces de responder a los embates de la vieja política en contra de las decisiones del Gobierno”.