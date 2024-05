Paritarias 2024: el Gobierno reabre la discusión de los sueldos con los gremios estatales

El Gobierno Provincial convocó a todos los sindicatos estatales para discutir incrementos salariales para lo que respecta a parte del segundo semestre del año.

Según informaron desde el Poder Ejecutivo, los encuentros comenzarán a partir del 24 de junio, tal como se habían comprometido en las últimas reuniones paritarias a través de una cláusula de garantía.

Precisamente el 24 de junio, los principales gremios estatales, tales como el SUTE, ATE y Ampros; serán los primeros en sentarse a negociar, mientras que continuarán en las jornadas siguientes las reuniones con los demás gremios que representan a los empleados de la administración pública.

Acuerdos 2024

En la última negociación, el gobierno ofreció dos propuestas y hubo 16 sectores gremiales que acordaron el ofrecimiento salarial que contemplaba dos alternativas.

Una de ellas contemplaba un aumento del 10% para abril, otro 10% en mayo y un 10% junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024. Además, se agregaron sumas no remunerativas y no bonificables de $70.000 en abril, $50.000 en mayo y $30.000 en junio para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Para los agentes que superaron ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables serán de $35.000 en abril, $25.000 en mayo y $11.000 en junio.

La alternativa 2 consistía en un incremento del 11% en abril, 11% en mayo y 11% en junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024.

Los sectores que acordaron la propuesta salarial del 10% para abril, mayo y junio más sumas no remunerativas y no bonificables del Gobierno provincial fueron los Regímenes 5, y 15 de ATE, el SUTE e Instituto de Juegos y Casinos.

Por su parte, Ampros, los regímenes 13, 35 y Guardaparques representados por ATE; Sitravi, representante de los trabajadores de Vialidad Provincial, Fiscalía de Estado, Contaduría General, EPAS, Subsecretaría de Trabajo y Empleo, Tesorería General, Tribunal de Cuentas, Fondo para la transformación y el Crecimiento aceptaron la propuesta, que consiste en sendos aumentos de 11% para abril, mayo y junio.

Es importante mencionar que tanto los empleados como los funcionarios judiciales quienes, mediante sus representantes gremiales, no aceptaron la propuesta recibieron por decreto un incremento salarial del 10% sobre la asignación de clase para los meses de abril, mayo y junio de 2024, respectivamente, calculados sobre la base fija del mes de diciembre de 2023.

El incremento es no acumulativo y alcanza exclusivamente a los agentes del sector del Régimen Salarial 10.