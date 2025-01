Fin de la triangulación: el Gobierno eliminó los intermediarios en los aportes de la gente a las prepagas

Con esta modificación, el Gobierno calcula que cerca de 1.380.000 trabajadores y sus familias pasarán a girar sus aportes a empresas de medicina prepaga sin intermediarios.

Fin de la triangulación entre prepagas, obras sociales y quienes aportan

El sistema de salud de obras sociales y prepagas se financia con el aporte de los trabajadores, que destinan el 3% de sus salarios al sistema de seguridad social, y de las empresas, que ponen otro 6% de los sueldos en ese mismo sistema. Excepto los empleados que están "cautivos" de un sistema -por ejemplo, los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sólo pueden aportar a Osba, o los de la Provincia de Buenos Aires con IOMA- cada trabajador puede decidir qué hacer con ese 9% total de aportes.

Mientras algunos deciden derivarlo a una obra social sindical, otros optan por una prepaga. Ante estos casos, la nueva resolución sólo cambiará la situación de este último grupo. Cabe recordar que el sistema había cambiado radicalmente en febrero de 2024, cuando se reglamentó el mega decreto 70/2023 que, entre una larguísima lista de modificaciones normativas, eliminó la obligación de pasar por una obra social para poder derivar aportes a una empresa de medicina prepaga.

Autorizaron un nuevo aumento de las prepagas: será del 6% Fin de la triangulación con obras sociales: los empleados derivarán sus aportes directamente a las prepagas.

Hasta ese momento, un trabajador en relación de dependencia podía optar por dos caminos para conseguir cobertura médica para él y su familia. La primera opción consistía en derivar los aportes a la seguridad social que hacían el trabajador y su empleador a una obra social. Pero, si el empleado quería recibir las prestaciones de una empresa de medicina prepaga, debía derivar una fracción de esos aportes a una obra social que actuaba como intermediario y el resto de sus aportes a un prestador privado.

Por esa intermediación, la mayoría de ellas se quedaba con un 2% del aporte total, aunque hay un puñado que, con la promesa de ofrecer servicios adicionales a los que prestan las prepagas, conseguía retener hasta un 10% del aporte. De acuerdo a lo informado por La Nación, esta triangulación impactaba en 1.380.000 afiliados titulares. El circuito de intermediación absorbía $3 billones al año, es decir unos $252 mil millones mensuales, según estimó el Gobierno.

De acuerdo con lo informado por fuentes de Salud, la cifra ssurge de tres fuentes de financiamiento. La primera son los aportes y contribuciones que totalizan $180.000 millones mensuales. Luego se ubican los subsidios automáticos que recibían estas obras sociales, independientemente de brindar o no la prestación. Estos representaban una erogación de $42 mil millones. Y en tercer lugar, el costo de la triangulación, que vendría a ser el contrato o convenio entre la obra social y la prepaga, que insumía unos $30 mil millones al mes.

Autorizan subas de 7,5% desde octubre para Prepagas Fin de la triangulación con obras sociales: los empleados derivarán sus aportes directamente a las prepagas.

Con la resolución, el Gobierno elimina esa intermediación y así traspasar directamente todos los aportes a la prepaga que ya está atendiendo a cada trabajador. Sin embargo, la Resolución deja una ventana abierta durante sesenta días para que la persona que quiera revertir ese traspaso de todos sus aportes a una prepaga pueda dar marcha atrás con el cambio y optar por una obra social. Hay que aclarar que esa obra social elegida deberá hacerse cargo de toda la cobertura de salud de ese trabajador, ya que no podrá girar los fondos a una prepaga para que brinde el servicio.

Después de la reglamentación de febrero de 2024, el sistema se puso efectivamente en marcha el 1 de diciembre. Desde ese día, los trabajadores podían hacer el trámite en la página web de ARCA (había que sacar la clave fiscal nivel 3) para retirar a la obra social de la intermediación. Según reveló Clarín, en el Gobierno admiten que hicieron ese trámite muchos menos personas de las que esperaban, y por eso se publicará la resolución que acelerará de manera definitiva el corrimiento de esas obras sociales del sistema.

Además, desde el Ministerio de Salud aseguran que este cambio puede reducir los pagos adicionales que hacen los trabajadores a las prepagas en caso de que sus aportes no alcancen a cubrir la cuota. Sin embargo, no está claro aún como se instrumentará esa reducción en los casos de trabajadores cuyos aportes sí alcanzan para pagar la cuota de una prepaga. En ese caso, no está definido si ese 2% del aporte total de cada trabajador que se quedaban las obras sociales intermediarias ingresará ahora como facturación adicional de la prepaga, será devuelto al trabajador o lo tomará el Estado para financiar el sistema de seguridad social.