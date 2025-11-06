Experiencia Endeavor Cuyo 2025: una jornada de emprendedurismo y aprendizajes listos para ejecutar

Éxito en la Nave Cultural. Sala colmada y organización afinada: 5.500 asistentes convirtieron a Experiencia Endeavor Cuyo en una edición récord y muy bien valorada.

Desde temprano se respiró clima emprendedor: equipos, inversores, estudiantes y fundadores circularon con agendas apretadas, pasillos llenos de conversaciones y una constante que se repitió en cada testimonio: la cercanía. Los oradores se quedaron a conversar después de sus charlas y la organización mantuvo un ritmo ágil que convirtió cada bloque en una oportunidad concreta para aprender y conectar. Fue una edición con marcas acompañando y activaciones que sumaron contenido y comunidad.

De Cuyo al mundo: la visión del directorio La consigna #DeCuyoAlMundo atravesó la programación y ordenó la mirada estratégica de Endeavor. En su intervención, Elena Alonso, integrante del directorio, contextualizó el rol de la red: ayudar a los emprendedores a pensar en grande, profesionalizar procesos y tender puentes con mentores y aliados que aceleren el crecimiento. El mensaje fue nítido: el talento local puede escalar si afina su propuesta de valor y se integra a cadenas globales.

Del taller a la marca: producto, caja y comunidad Con el caso Guchini, Federico Robello llevó la conversación a la ejecución cotidiana. Hizo énfasis en cómo transformar un buen producto en una marca con repetición de compra, el equilibrio entre e commerce y retail físico, y la disciplina para mirar unit economics, cadena de suministro y experiencia del cliente. La idea que quedó resonando fue simple y exigente: una marca es una promesa cumplida, una y otra vez.

IA y algoritmo, sin humo: qué adoptar hoy La masterclass de Joan Cwaik ordenó el ruido sobre inteligencia artificial y lo tradujo en decisiones prácticas. Propuso integrar IA como copiloto en research, matrices de contenidos, soporte y automatizaciones, y explicó con claridad cómo operan los algoritmos que distribuyen contenidos y priorizan relevancia. La recomendación fue avanzar con adopción medible y responsable, cuidando datos y reputación.

LA- Endeavor Cuyo- 1 Aplausos, selfies y cuadernos en mano: la audiencia vivió cada bloque con energía, tomando notas y sumando contactos para el “día después”. Celeste Laciar/Los Andes TikTok para negocios: performance con contenido corto Patricia Jebsen bajó a tierra un playbook para crecer en TikTok, con foco en performance y conversión. Planteó abrir cada pieza con una propuesta de valor nítida en los primeros tres segundos, organizar series que enseñen y vendan, y medir con precisión para optimizar pauta y embudos. El mensaje para pymes y startups fue directo: piezas simples y frecuentes, llamadas a la acción concretas y una landing lista para convertir.