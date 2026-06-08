Evacuaron el edificio del Ministerio de Economía tras una amenaza de bomba

En la tarde de este lunes, el edificio del Ministerio de Economía , ubicado sobre la calle Hipólito Yrigoyen, fue evacuado de urgencia tras recibir una amenaza de bomba .

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La orden de desalojar las instalaciones se dio poco antes de las 15 horas, momento en el que comenzaron a sonar las alarmas en todos los pasillos de la sede gubernamental.

El operativo se activó luego de que se recibieran dos llamadas telefónicas con advertencias sobre la presencia de un artefacto explosivo.

⭕ Amenaza de bomba en el Ministro de Economía | Evacuaron a todo el edificio #C5N C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/2plVWolRtq

Siguiendo los protocolos de seguridad, los brigadistas interrumpieron los servicios de gas y agua antes de proceder a la salida del personal, la cual se realizó por las escaleras debido a que los ascensores se encontraban bloqueados.

Los empleados, algunos de los cuales inicialmente confundieron la situación con un simulacro, se congregaron en la Plaza de Mayo como punto de encuentro.

Allí aguardaron bajo la lluvia mientras efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), junto a perros rastreadores y el escuadrón antibombas, realizaban una inspección exhaustiva de la sede. Finalmente, las autoridades informaron que no se halló ningún artefacto explosivo en el lugar.

Al momento de la amenaza, el ministro de Economía, Luis Caputo, se encontraba dentro del edificio manteniendo una reunión con el ex presidente de Colombia, Iván Duque.

Según trascendió, la actividad en el área privada del ministro no se vio alterada de inmediato y las tareas continuaron con normalidad durante el inicio del operativo. Incluso, Caputo publicó en sus redes sociales una fotografía del encuentro mientras se desarrollaba el procedimiento de seguridad.

Como consecuencia del despliegue policial, que incluyó la llegada de cinco móviles de la Federal, se realizó un corte total de tránsito en la calle Hipólito Yrigoyen, entre Bolívar y Paseo Colón, afectando la circulación en la zona aledaña a la Casa Rosada.