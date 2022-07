Entre la incertidumbre y la falta de repuestos: ¿qué pasa con el sector automotor?

Los cambios en el Ministerio de Economía, con la jura de Silvina Batakis como reemplazante de Martín Guzmán han puesto en vilo a todos los sectores de la economía nacional. A la espera de las primeras medidas de la flamante Ministra, desde el rubro automotor aseguraron que, si bien el lunes tuvieron actividad normal, las ventas están paralizadas por la incertidumbre que ha generado la cotización del dólar y los posibles precios de reposición de vehículos.

Jorge Goldsack, gerente comercial de Surfrance, concesionario oficial de Peugeot y Citroën, describió que en su caso, en la jornada del lunes no hubo grandes cambios en la actividad, con un movimiento normal, igual a la semana anterior. “Las operaciones que estaban pactadas se terminan, la gente está dispuesta, pero dólares no recibimos, porque no tenemos una cotización cierta. Sin embargo, si la operación estaba pactada desde el viernes o antes, la operación se termina. Lo que no hacemos es incentivar la venta. Analizamos cada caso y si tenemos el vehículo. No negociamos unidades que no estén en nuestro stock”, sostuvo Goldsack.

Sobre las especulaciones que pueden generarse entre los clientes, aseguró que aquellos que tienen ahorros dólares como para comprar un nuevo vehículo generalmente suelen esperar a que la euforia de la cotización se calme para luego salir al mercado. “Si esto sigue así, por una cuestión lógica va a afectar, pero no lo sabemos”, declaró.

Hernán Yacopini, titular de Yacopini Mercedes Benz, detalló que cada concesionaria se rige por las pautas que les da la terminal de Buenos Aires, la fábrica de la empresa internacional en el país. “En la mañana hubo un silencio de radio, no tuvimos nada ni bueno ni malo o una política diferente”, dijo.

“Nosotros seguimos con post venta normal, eso no cambia en nada y está funcionando de manera regular. Respecto a las ventas, no tenemos ninguna información de cómo va a seguir funcionando esto para adelante respecto a las importaciones o la posibilidad de traer materia prima para producir en Argentina. Eso nos genera incertidumbre acerca de qué hacer nosotros con los stocks porque no sabemos si vamos a tener la posibilidad de reponer”, anticipó.

Como concesionario, Yacopini forma parte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) y, en este sentido, no han recibido ninguna noticia por el momento. Sin embargo, la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), a la que pertenece Mercedes Benz, ya tiene cita con el Ministro de Producción y la nueva Ministra de Economía para el próximo jueves.

Qué pasa con los repuestos

Respecto a lo que sucede con los repuestos para el sector automotor, las fuentes consultadas por Los Andes coincidieron en que el problema surge con aquellos que vienen desde el exterior.

“Hoy no tengo diferencia respecto a lo que pasaba la semana pasada. Pero es real que hay una falta de repuestos porque el Gobierno no les otorga a las fábricas capacidad para adquirir dólares y poder traer aquellos que vienen desde el exterior. No todas las piezas vienen del exterior, pero sí hay algunas que nos afectan. No se trata de inexistencia de los repuestos, sino de demoras”, explicó Jorge Goldsack.

Por su parte, Hernán Yacopini argumentó: “Ponemos a disposición de los clientes lo que tenemos en Argentina y la fábrica tampoco ha dejado de entregarnos productos, lo que está en el puerto y los faltantes, que no son pocos, seguimos con la incertidumbre que venimos trayendo hace meses, desde que comenzó la pandemia”.