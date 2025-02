En Mendoza, el empleo registrado creció 1,4% en el último año

Empleo y PBG

El economista Raúl Mercau señaló que está analizando la evolución del empleo y su correlación con el Producto Bruto Geográfico. En el largo plazo, en promedio, por cada punto que crece el PBG aumenta 0,77 el empleo en Mendoza.

La estimación que ha realizado le arroja que, en 2024, el producto provincial cayó en torno al 2%, por lo que se podría esperar que el empleo hubiera disminuido un 1%. De ahí que resulta llamativo que los datos oficiales de Nación muestren un incremento del 1%. En particular, porque los sectores que son tomadores importantes de empleo-en general formal-, como Comercio y Restaurantes y hoteles, han tenido una caída en 2024.

En el análisis de enero a noviembre de 2024 -en lugar de noviembre de 2023 en comparación con noviembre de 2024, pero también en base a los datos del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino)-, Mercau señala que hubo una caída de 1,8% en el nivel de actividad en la provincia, mientras que el empleo formal en Mendoza aumentó un 0,1%.

Esto significa que, en realidad, se ha estancado. Pero en San Juan el empleo formal cayó 6,6% en los primeros once meses del año y en San Luis se redujo un 5,8%, por lo que Mendoza ha tenido un mejor desempeño en términos regionales.

En el promedio de todas las provincias, la disminución del trabajo asalariado formal fue del 1,6%. Y sólo cincos aumentaron el empleo: Neuquén (3,8%), Salta (2%), Tucumán (0,1%), Río Negro (0,1%) y Mendoza (0,1%). En cambio, otras han tenido reducciones importantes, como Formosa (-16,2%), Tierra del Fuego (9,8%), La Rioja (9,2%), Santiago del Estero (-9,1%) y Chaco (-7,4%).

Empleo público

Nicolás Aroma, economista del CEFI (Centro de Economía y Finanzas), también consideró curioso que, en un contexto de caída del PBG provincial, que podría rondar el 2,5% a 3% en 2024, el empleo haya tenido una evolución positiva.

Planteó que esto tal vez responda a que los datos incluyen tantos asalariados registrados públicos como privados, y en Mendoza ha habido menos despidos de empleados públicos que en otras provincias, porque el ajuste en el Gobierno provincial se vinculó con los salarios. Además, la reducción de la planta del Estado mendocino se produjo antes.

Planteó que habrá que esperar los datos del PBG para ver cuáles son las actividades que han traccionado económicamente este crecimiento del empleo registrado. Esto, porque no parece que pueda vincularse con la Construcción ni con Turismo, hotelería y restaurantes, que son los sectores más dinámicos y que en años anteriores tuvieron un buen desempeño, pero en 2024 no; y las intenciones de avanzar en la exploración minera no han comenzado todavía a generar trabajo.

Aroma estimó que pueden haber tenido una evolución favorable algunos rubros del agro, como la agroindustria, que ganaron competitividad en el mercado externo con el tipo de cambio de los primeros meses del año.

Posible evolución

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación también desarrolla todos los meses la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), para lo que se consulta a empresas privadas formales de todos los sectores económicos, a excepción del primario, en once aglomerados urbanos; incluido el Gran Mendoza.

En la más reciente, de diciembre de 2024, el 95,7% de los empresarios mendocinos encuestados respondieron que planean mantener la dotación de personal en los próximos tres meses. Un 2,9% considera que aumentará la cantidad de empleados y un 1,4% estima que deberá despedir gente; lo que arroja una expectativa neta de generación de empleo (que surge de la diferencia entre ambos) de 1,5%.

En el promedio nacional, las expectativas netas de las empresas en lo referente a la contratación de personal alcanzaron el 1,6% en diciembre de 2024. Del 4,7% de las empresas que esperan tener cambios en su dotación de personal, el 3,1% planea aumentarla y el 1,5% estima tener que disminuirla.