En Mendoza casi ya no hay autos 0KM por menos de 10 millones de pesos

El mercado automotor argentino ha experimentado un vertiginoso incremento del precios de un auto 0Km. Tras la devaluación del peso y operando en un escenario de incertidumbre, varios modelos en Mendoza han superado la barrera de los 10 millones, un monto que hace un poco más de un año era habitual al hablar del valor de entrada de una pick-up. La eliminación del impuesto al lujo podría impactar en el mercado, sin embargo, la realidad muestra que encontrar opciones por menos de 10 millones es muy difícil.

En la actualidad, según la Cámara de Comercio Automotor (CCA) y Autocosmos, el Volkswagen Polo, cuya versión más accesible (1,6 MSI Track), se encuentra en las concesionarias a un precio de lista de 9.088.200, más los costos extra asociados (flete, alistamiento, patentamiento y seguro, etc.) se mantendría en el rango buscado. No así ya el Fiat Cronos, que hasta noviembre era el auto más vendido del país y que en enero alcanzó un costo base por sobre los 11 millones.

Precios en alza y ventas en caída

“Los autos OKm en diciembre ajustaron su precio un 40% en promedio, mientras que en enero sufrieron un ajuste adicional del 20%”, explicó Carlos Martín, Director ejecutivo de AGSM e integrante de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara). En este contexto de inflación, el sector automotriz argentino busca soluciones para superar la crisis, restablecer la producción y las ventas en un mercado inestable. El impacto controlado, frente a una devaluación del 118%, “tiene su causa en las medidas tomadas por las terminales en protección del mercado interno”, sostiene Martín.

El Volkswagen Polo Track fue parte de la lista de "Precios Justos" que impulsó el gobierno para sostener las ventas de OKM

La realidad comercial de 2023, para muchos rubros parece el recuerdo de un tiempo lejano. “En Mendoza, los primeros 20 días de enero se patentaron 930 unidades 0km contra las 1.151 del mismo período de 2023, es decir que hubo una baja del 19,37% año contra año”, concluyó Carlos Martín. Pero esta caída no solo se expresa en la comparación interanual, también en la realidad de diciembre contra enero, porque según estadísticas del Registro Nacional de la Propiedad Automotor (DNRPA) se patentaron 6.667 unidades; una meta difícil de alcanzar.

“Las ventas en enero están en baja, prácticamente estamos cerrando el mes y podemos decir que son más los clientes que realizaron consultas que los que vinieron a comprar un auto”, explicó Javier González. Para el gerente comercial de Automotores General San Martín, además del impacto que provocó la devaluación existen otros factores propios de la industria que están ralentizando las dinámica de compra-venta.

En el reciente informe de Acara se señala que aunque el 2023 registró un incremento interanual del 10.2% en la cantidad de patentamientos de unidades nuevas, en diciembre se sufrió una caída interanual del 6.2%, porcentaje que marcó una desaceleración comercial que con el cambio de calendario se ha profundizado. En Mendoza de enero de 2022 a enero de 2023, se han registrado 1.199 unidades nuevas más; un sendero en alza que culminó la temporada con 86.390 vehículos puestos en la calle. En tanto que a nivel nacional en el año se registraron 449.438 unidades nuevas.

Estimaciones negativas

La falta de crédito, la devaluación de la moneda y la alta inflación han golpeado duramente a la clase media, restándole capacidad de compra. Lo cierto es que las ventas de OKm cayeron en enero, aunque “todavía no hay un número cierto de patentamientos, hay mucho de arrastre del 2023 y de seguir así en febrero se notaria realmente la baja”, explicó Jorge Goldsack, gerente comercial de Sur France.

Fiat Cronos Like, hasta el mes de noviembre fue el producto más demandado por los Argentinos y Mendoza no fue una excepción.

Si bien las automotrices están a la espera de que se regulen los impuestos, para fijar precios. El ejecutivo agregó que parte del problema es que “no hay compradores y falta aún de producto”. Aclarando que en el caso de que hubiese un stock adecuado “no habría compradores”. Desde Acara se estima una caída del 30% en las ventas de autos cero kilómetros durante el presente año, un porcentaje que genera inquietud en el sector.

Dante Sica, de la consultora Abeceb y ex ministro de producción del gobierno de Macri, señaló que la falta de crédito bancario va ha impactar negativamente en las ventas para la clase media. Recordemos que el vehículo más económico que costaba casi 2 millones de pesos en 2022 saltó a casi 10 millones en 2023, generando un escenario más dramático.

“Se ha sentido una desaceleración comercial bastante fuerte y este rubro, en particular, no ha sido una excepción”, comentó Leandro Lipari, gerente comercial de Lorenzo Automotores.

La falta de precio también jugó su carta y para Lipari la indefinición de la AFIP respecto al monto imponible para fijar el impuesto al lujo, “muchos se volcaron a la compra de un vehículo utilitario (pick-up), que no son alcanzados por este gravamen”. Por su parte, González agregó que dependiendo de esta tasa y del valor que sea establecido “tendremos más claro el panorama en cuanto a los incrementos de los rodados”.

Falta de dólares

El mercado automotriz enfrenta desafíos adicionales con la disparada de los precios, incluidos los seguros. En tanto que puertas adentro, la linea de producción también se vio afectada por la escasez de dólares para la importación de insumos, un escenario que es persistente para la industria desde hace 22 meses. Fábricas como General Motors, Volkswagen, Renault y Nissan tienen dificultades para fabricar unidades debido a la falta de autopartes, provocando la postergación de actividades y la extensión de las vacaciones de su planta de empleados.

Por su parte Ford, Fiat, Peugeot, Iveco y Mercedes-Benz reanudaron su funcionamiento. “Por el lado de las autopartes y del ensamble de unidades, se ha mejorado un poco el tema de producción y se esperan algunos modelos nuevos para el 2024″, comentó Gonzales respecto al relanzamiento de la 2008 fabricada en Argentina y el restyling del 208 de producción nacional. Sin embargo la falta de divisas sigue complicando el escenario industrial.

El Banco Central aún no ha habilitó las divisas necesarias para importación de piezas durante casi dos años, acumulando deudas de 6.000 millones de dólares con proveedores externos. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha implementado el Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) para obtener un crédito adicional, pero su efectividad aún no se puede analizar. Por lo pronto, solo la filial argentina de la automotriz japonesa Toyota accedió al sistema y suscribió aproximadamente U$S 1.000 millones del bono.

Toyota Hilux (Imagen ilustrativa / Web)

Libres de impuestos

Las concesionarias enfrentan escasez de unidades nuevas en las últimas tres semanas debido a la duda que se generó en torno a los impuestos internos, ya que la AFIP aún no ha publicado datos clave. Jorge Goldsack también advirtió que muchas operaciones están frenadas “a la espera del monto de los impuestos, porque nos cuesta definir precios”.

Como una particularidad del mercado, durante diciembre, los vehículos más vendidos en Argentina fueron las pick-ups medianas desplazando al cuarto lugar al puntero Fiat Cronos. La Toyota Hilux (con 2.331 unidades patentadas), la Volkswagen Amarok (1.702) y la Ford Ranger (1.121) fueron los vehículos de mayor demanda a nivel nacional.

“El segmento de cliente para esos modelos, en particular, es el que fue menos afectado con todos los problemas a nivel país. Creo que la clase media fue la que más se vio afectada por todo el tema inflacionario y eso produjo una caída en la venta de unidades”, concluyó Javier González.

