En mayo, los despachos en camión cuestan un 10% más caros que el mes anterior

El sector del transporte carretero dio a conocer el aumento en el valor de sus costos de operación durante el mes de mayo. Fue de un 10%, en el kilómetro recorrido, que atribuyen principalmente al impacto que causó la primera cuota de la recomposición salarial y las distintas subas en el valor de los combustibles líquidos. Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) señalaron que en lo que va del año, poder cumplir con el servicio es un 35% más caro.

El ajuste de los costos se realizó en función de las recientes subas del gasoil (recordemos que el 9 de mayo, el gasoil a granel aumentó un 13.7%), mientras que también pero el 15% del primer tramo de la recomposición del salario acordada –en abril- entre las cámaras empresarias con el sindicato de camioneros; el monto del 31% que será escalonado en el plazo de seis meses se completará en setiembre con el 16%.

A modo de ejemplo, un camión que lleva una carga de Mendoza a Buenos Aires tiene un costo por kilómetro recorrido de $164,40 base para cargas generales. Desde el Km0 de nuestra provincia al puerto de Buenos Aires, transitando por Ruta Nacional 7, el trasporte recorrerá 1.050 kilómetros; es decir que el costo para esa operación por tramo será de $172.620.

La base de cálculo

La consultora Economic Trends elaboró un informe especial para Aprocam, en el cual detalla las razones del ajuste del 10% en costos por kilómetro recorrido en mayo y fija el valor para cargas generales de $ 164,40. “Hace muchos años que trabajamos con esta firma, en función de tener una entidad independiente a nuestra cámara que elabore un estudio de los costos de la operación para una total trasparencia”, señaló Carlos Messina, empresario y referente del sector.

La consultora consideró “el promedio del gasoil grado 3 en Mendoza, según la base de datos de la Resolución 314/16 de Secretaría de Energía de la Nación”, para realizar una actualización de los costos al mes de abril y realizar una proyección para los meses de mayo y junio. Costes que en lo que van del año, tienen un acumulado del 35%.

Para Messina puede haber nuevos ajustes de costos a lo largo del año porque “no sabemos cuál será el precio final de los combustibles, ni de los neumáticos o de los lubricantes, porque estos productos no tienen una valoración que sea estable. No tenemos forma de predecir de valor y la estimación frente a los ajustes de precios deja de tener valor”, puntualizó. En tanto que al referirse al faltante de neumáticos, explicó que los precios que se paga por los neumáticos no condicen con el valor que tendrían que tener en una situación normal, “el desabastecimiento también afectó”, destacó.

La dinámica del sector

En cuanto al volumen de los viajes, Messina explicó que el incremento de los costos en general de toda la cadena están afectando al mercado interno, “en el caso de algunos productos han caído los despachos, no sabemos si es por razones de estacionalidad porque eso lo conocen las empresas que contratan el servicio de carga”. Detalló el trasportista que es difícil estimar la cantidad de operaciones porque además de los asociados a la cámara local también actúan las firmas del país que vienen a Mendoza y parten con cargas a otros destinos.

“Es difícil poder determinar para el trasporte de carga si es rentable o no algún tramo”, comentó el ex presidente de Aprocam, Daniel Gallard. Destacó sobre el incremento de los costos de operación “que van a pasar a los precios y serán los clientes quienes evalúen si rentable para su mercadería”. Aclaró además que la situación es delicada para algunos rubros con poco valor agregado, porque “los aumentos de los costos, puede producirles una falta de rentabilidad”.

Por último, el empresario Leonardo Andreu explicó que para el operador un viaje determinado no es ni deja de ser rentable por depende si ha podido trasladar a la tarifa el ajuste de los costos que ha tenido, “eso depende de la negociación con el cliente, generalmente son sectores que trabajan a cuanta corriente entre 30 y 60 días. Hay una demora para aplicar la actualización de la tarifa, por el mismo proceso de realización del viaje, de facturación y cobro”.