En 2021 las exportaciones de Mendoza crecieron 19% en facturación

Las exportaciones de la provincia tuvieron un 2021 muy positivo. Según un informe presentado por ProMendoza en Casa de Gobierno, los despachos al mercado externo alcanzaron los U$S 1.611 millones FOB, lo que significó una mejora del 19% respecto a 2020. Además, se logró un incremento del 4% en volumen.

Otro dato alentador es que hubo un incremento en la cantidad de empresas exportadoras en la provincia. Actualmente son 780 firmas mendocinas que envían sus productos al exterior, lo que representa el 11% del total del país.

Los números en detalle

Desde ProMendoza aseguraron que el 2021 tuvo el mejor registro en exportaciones desde 2013, cuando se negociaron productos primarios y manufacturados por U$S 1.681 millones FOB. El desarrollo comercial del año pasado se explica en parte con el récord de ventas que protagonizó la industria vitivinícola. Es oportuno recordar que las exportaciones argentinas de vino fraccionado alcanzaron un récord histórico en valor con un monto total de U$S 817 millones FOB en 2021. Mendoza en particular logró una mejora del 10%, pasando de los U$S 720 millones FOB en 2020 a los U$S 794 millones FOB en 2021.

Patricia Ortiz, presidente de Bodegas de Argentina, habló sobre el récord y le comentó a Los Andes que el resultado invitó a “ver cuáles deberían ser las estrategias para salir de esa meseta”. La empresaria explicó que el año pasado hubo un crecimiento en el volumen de los despachos de fraccionados y una recuperación del mercado estadounidense, el principal destino de Argentina.

El conglomerado vitivinícola (vino fraccionado, a granel y mosto) que representa casi el 65% de las exportaciones provinciales registradas en aduana, no es el único que tuvo un buen año. “Es notoria la recuperación y el crecimiento en la industria de la construcción y de la agroindustria en los mercados externos, principalmente de los países vecinos”, señaló Mario Lázaro, gerente general de la fundación ProMendoza. El dirigente agregó que “la industria de productos químicos, ya sea en productos utilizados para combatir la pandemia como los que demandan la industria de alimentos y bebidas, han mostrado un importante desempeño en las ventas”.

La dinámica por rubros

La exportación manufacturera mendocina de origen industrial (MOI) en 2021 registró un aumento del 82% en valor FOB (creció de U$S 133,7 millones FOB en 2020 a U$S 243 millones FOB en 2021) y 64% en volumen respecto a 2020, según datos aportados por Indec. “La manufactura de origen industrial tiene una recuperación más lenta y aún no alcanzan los valores pre-pandemia. Mejoramos U$S 110 millones el año pasado, pero estamos pro debajo de los U$S 273 millones exportados en 2018″, explicó Lázaro.

Desde ProMendoza esperan que continúe la curva de crecimiento de las MOI durante 2022. En detalle, los materiales plásticos y sus manufacturas lograron un alza del 159%, pasando de U$S 41,4 millones a U$S 107,2 millones; también el papel, cartón (productos relacionados principalmente al packaging de la industria alimenticia) creció un 111%, ampliando su facturación de U$S 3,2 millones a U$S 6,7 millones FOB. “El incremento de la demanda mundial de alimentos y bebidas pos pandemia ha generado tracción en las ventas de materias plásticas (tapones, tapas y demás dispositivos de cierre plásticos), también de productos utilizados principalmente para envases y embalajes, tal como el cartón también utilizado en la industria farmacéutica”, puntualizó Lázaro.

Los principales destinos de las exportaciones de MOI fueron: Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Estados Unidos, Corea, Europa, Asia, Países Árabes, Australia y China, entre otros.

Industria primaria

Los productos primarios sufrieron una retracción del 12% en valor FOB y una contracción del 2% en volumen negociado. En el caso del ajo, por ejemplo, la merma fue del 15% en valor, cayendo de los U$S 123,3 millones en 2020 a los U$S 104,8 millones FOB en 2021; pero en contrapartida a la pérdida de valor hubo un incremento del 13% en el volumen, subiendo de 69,6 millones a 78,4 millones de kilos. La miel, en tanto, mostró un crecimiento del 29% en valor, pasando de unos U$S 2 millones en 2020 a U$S2,7 millones FOB comercializados en 2021, con una caída del volumen del 8% (bajó de 880 mil kilos en 20201 a 808 mil kilos del año pasado).

Mario Bustos Carra, gerente general de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, señaló que el aumento de las exportaciones se atribuye en parte a un fenómeno estacional y en parte al incremento de precios. “Muchas veces los volúmenes negociados han bajado, pero han subido los precios o se han dado a la inversa. Este movimiento del mercado muestra que los países están saliendo de la pandemia económica. Habrá que ver ahora cómo la situación política mundial afectará al comercio”, concluyó.