El “plan” Batakis: cuándo bajará la inflación, qué precio del dólar quiere y qué hará con los impuestos

La ministra de Economía, Silvina Batakis, descartó este martes que el Gobierno vaya a convalidar una aceleración de la devaluación diaria del peso y también aseguró que no tiene previsto proponer una suba de impuestos.

Batakis también dijo que su gestión trabajará sobre los “muchos elementos” que generan inflación, pero reconoció que modificar las expectativas “es lo más difícil porque contienen un componente emocional”.

“Nosotros estamos para llevar certidumbre, para lograr que empiece a haber un sendero de caída de la inflación”, comentó la funcionaria e insistió que es importante que Argentina pueda incrementar su poderío productivo para expandir la oferta de productos y servicios.

También dijo que “sería muy ingenuo” pensar que los controles de precios de la secretaría de Comercio por sí solos vayan a frenar la inflación. Pero aseguró que estos sirven sí para evitar o repeler “ataques especulativos”.

“Nosotros no vamos a reducir la inflación a un dígito en el corto plazo. No se resuelve en cinco minutos y no es una pavada”, comentó la funcionaria en declaraciones a la radio porteña El Destape.

También dijo Batakis estar convencida que los salarios deben ganarle a la inflación y recuperarse en términos reales después de varios años de caída. “Ahora, eso también va a llevar tiempo, lamentablemente”, dijo.

“No vamos a poder recuperar lo que perdieron los salarios en los últimos años en unos poquitos meses. Y yo estoy convencida que la suba de salarios no es una fuente de la inflación”, afirmó.

Los impuestos diagramados por la nueva ministra

Batakis señaló que el déficit está compuesto por dos partes: ingresos y erogaciones. E indicó que la opinión pública habla habitual y mayoritariamente sobre las erogaciones que registra el sector público.

“Y la verdad es que uno puede ser muy eficiente también en la forma en que se recauda. Yo creo efectivamente en la administración tributaria. Nosotros necesitamos mejorar la administración tributaria, ser muy asertivos en la forma en que cobramos”, enfatizó.

Según la flamante funcionaria, la Argentina tiene una economía fuera de la formalidad que es muy importante y el país necesita que este sector empiece a formalizarse justamente para poder realizar su aporte tributario.

“De ninguna manera queremos aumentar la presión tributaria sobre quienes efectivamente ya están pagando. Necesitamos sí que se amplíe el espacio productivo para que se amplíe el espacio fiscal”, aseguró.

Batakis reconoció que “por supuesto que hay que ser eficientes con la asignación de los recursos”, es decir, con la forma de gastar, pero “también hay que ser eficientes con la administración de nuestros recursos”

“Tenemos que tener una política tributaria que sea la acorde para promover la actividad económica en el país. Naturalmente eso hace que los espacios tributarios den más posibilidades a la administración tributaria”, comentó.

El valor del dólar en la era Batakis

Ante la fuerte suba de los tipos de cambio alternativos, Batakis dijo que el precio oficial del dólar hoy está en niveles acordes y descartó que se vaya a convalidar una aceleración en la depreciación del peso de la magnitud que plantea el mercado financiero.

“Necesitamos tener un dólar competitivo. Pero la realidad es que hoy el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) de la Argentina está en niveles que han sido competitivos en otros momentos de la historia del país”, dijo.

El TCRM está actualmente en un valor de 93,78. Viene cayendo en forma sostenida desde diciembre de 2020, cuando se ubicó en 124,11. Desde aquel momento en que el gobierno decidió “pisar” el precio del dólar respecto de la inflación, el indicador bajó 24,43%.

Actualmente, el TCRM está en niveles similares a abril de 2018 y diciembre de 2014, con un tipo de cambio mayorista que se ubica en torno a los 126,20 por unidad, muy por detrás del llamado “dólar blue” que navega en torno a los 260 pesos.

La funcionaria agregó que el lunes se reunió con Miguel Pesce, presidente del Banco Central, para establecer una “coordinación diaria”, que incluso se inició este mismo martes con una charla a primeras horas del día.

“Ajustes” al programa con el FMI

Por otro lado, confirmó que este mismo martes se reunirá en forma virtual con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para hablar del acuerdo por la deuda. “Creo que en el segundo trimestre también se cumplió con la meta fiscal”, dijo.

Pero advirtió que el segundo semestre del año es “muy complejo” para la economía argentina, porque además hay muchos vencimientos de deuda en pesos. “Eso va a generar tensiones. Tenemos que ser realistas y honestos. Las tensiones van a existir”, expresó.

Y añadió: “Tenemos que trabajar en forma conjunta con ese programa económico y tratando de que ese programa (con el FMI) vaya teniendo los ajustes necesarios para que la población empiece a poder mejorar sus condiciones de vida”.