El FMI mantiene “diálogo constructivo”, pero sigue sin pronunciarse sobre los desembolsos

En otra declaración protocolar, el Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió en que mantiene “diálogo constructivo” con la Argentina, mientras prolonga un absoluto silencio acerca del manejo de los próximos desembolsos.

“Los equipos trabajan constructivamente. Vamos a comunicarles cuando haya más detalles”, contestó este jueves la vocera del organismo, Julie Kozack, durante la habitual conferencia de prensa quincenal que ofrece en Washington al ser consultada sobre el estado de las negociaciones.

Mientras tanto, en Buenos Aires se supo que el ministro de Economía, Sergio Massa, postergó su viaje a la capital estadounidense.

La avanzada de Economía partirá el fin de semana y estará integrada por el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri; el secretario de Política económica, Gabriel Rubinstein, y el encargado de Relaciones Internacionales, Marco Lavagna. Durante toda la semana buscará convencer a las autoridades del organismo a cargo de Kristalina Georgieva y del resultado de esas reuniones dependerá el nuevo viaje de Massa.

Al regreso de su gira por China, el jefe del Palacio de Hacienda había anticipado que el próximo paso sería embarcarse hacia la capital estadounidense entre el 12 y el 14 de junio.

Sin embargo, los planes cambiaron y ahora se subiría de nuevo al avión a horas de que opere un abultado vencimiento con el organismo.

Según el cronograma establecido cuando Martín Guzmán firmo el acuerdo en marzo de 2022, el miércoles 21 de junio Argentina debe pagar U$S 926 millones y el jueves 22 U$S 1.787 millones, lo que hace un total de U$S 2.713 millones.

Estos montos estaban calzados con un desembolso que debía realizar el FMI tras la aprobación de la revisión correspondiente al primer trimestre de este año, cuyas metas fueron totalmente incumplidas.

De acuerdo a la reglamentación, Argentina podría tomarse hasta 30 días después del vencimiento para pagar sin que ello implique un default que haga caer la totalidad del convenio. También está sobre la mesa una postergación de vencimientos consensuada dado que la negociación está en curso.

De allí que no se descarta que Economía se incline por pagar al menos el primero de los vencimientos para luego en la ventana de tiempo que se le abre tratar de completar las negociaciones.

“Sería un gesto de buena voluntad”, dicen en el 5° piso del Palacio de Hacienda, donde buscan la forma de seguir maquillando una demora que a todas luces demuestra la distancia que se mantiene entre las dos posturas.

El FMI no se queda atrás en las declaraciones retóricas: “El foco de las conversaciones para la quinta revisión es ver las alternativas para reconocer el impacto de la sequía, mejorar la sustentabilidad fiscal y fortalecer las reservas, que son esenciales para reducir la inflación y proteger a los más vulnerables en la sociedad que suelen ser los más afectados, entre otros ejes”, dijo Kozack.

La vocera también fue consultada sobre el canje de deuda que realizó este jueves el gobierno y se repitió la ambigüedad: “Sobre el canje de la deuda que impulsa el gobierno, celebramos los esfuerzos de las autoridades para reducir los riesgos de renovación de la deuda externa y al mismo tiempo asegurando que estas operaciones que se llevan a cabo protejan la sustentabilidad de la deuda y que no contribuya a vulnerabilidades en el futuro. Son parte de nuestras conversaciones con las autoridades”.

La secretaría de Hacienda informó que el canje que involucraba títulos por $ 9,5 billones logró un 78% de aceptación y se reprogramaron vencimientos por $ 7,4 millones.

Según la información oficial el perfil de la deuda quedó de la siguiente manera: $ 0,1 billones a junio, $ 3,6 billones a julio, $ 1,7 billones a agosto y $ 2,1 billones a septiembre.

Así, las obligaciones en 2023 pasaron de $ 11,6 billones a $ 4,2 billones, lo que implica una disminución del 64%.

La secretaría de Finanzas destacó que “para el cierre del año el panorama luce despejado” porque “los vencimientos promedio con el sector privado para el último trimestre del año equivalen a 0,1% del PBI”.

En este escenario, el Banco Central perdió hoy U$S 62 millones, con una liquidación de dólar agro (que reconoce un tipo de cambio de $ 300) de apenas $ 15 millones. En lo que va de junio la autoridad monetaria cedió U$S 95 millones y en lo que va del año perdió U$S 2.200 millones.

Aunque el panorama no luce favorable, el dólar blue se mantuvo en $ 484, manteniendo la caída de $ 5 que experimentó en el inicio de la semana.

La devaluación del dólar oficial fue de 0,4% a $ 256, lo que implica una tasa mensual de 8% uno de los puntos que está observando detenidamente el organismo para darle el visto bueno a la renegociación.

