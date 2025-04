El director del Banco Central detalló cómo funciona el límite de compra de US$100 con efectivo

En ese marco, el funcionario adelantó que no existirán límites para comprar dólares a través del home banking y que luego los ahorristas podrán retirar personalmente esos dólares del banco. “Se terminó totalmente el cepo para personas humanas. Hasta el momento había una restricción de US$ 200 mes más la percepción de ARCA, pero a partir del lunes no hay límite al atesoramiento, es ilimitado . La plata que se tiene en forma de débito en el banco es ilimitada”, detalló este domingo el funcionario.

Y sumó: “Este programa lo tenemos diseñado desde hace dos o tres años y había que lograr condiciones pre macroeconómicas, asentar el superávit y bajar la inflación. Esto permite generar incentivos a las inversiones para sostener el empleo y tener libertad de acción. Fue importante el momento porque salir mal implicaba un riesgo; nosotros minimizamos eso y se generaron las condiciones para hacerlo”.

En la misma entrevista, el director del Banco Central se refirió a otro de los anuncios principales que hizo el Ministro de Economía. Furiase habló sobre la imposición de una banda móvil entre $1000 y $1400 para el valor del dólar, cuyos límites se ampliarán a un ritmo del 1% mensual. “Es parte de una secuencia ya diseñada: la transición a este régimen de bandas con un techo en $1400 está acordada con el Fondo desde junio o julio del año pasado, pero se demoró todo lo que tenía que ver con la negociación de los montos del programa”, explicó.

Y agregó: “El Central estableció un dólar de $1000 a $1400 en el que hay libre flotación de la moneda. Las bandas tienen que ser creíbles para que se puedan anclar y alinear expectativas y que eso sirva para controlar variables nominales y controlar un proceso. Si el dólar se acerca al techo hay menos incentivos de la gente para seguir comprando porque saben que el Banco tiene reservas para vender ilimitadamente; y, cuando se va al piso inferior, saben que el Central puede comprar e inyectar”.

“El techo de $1400 es un nivel de dólar donde ya estuvo el financiero, ya tocó ese nivel”, minimizó el funcionario ante un mal panorama a futuro. Luego, ante la consulta de si esta fijación de bandas puede implicar una “intervención” del Central en la economía, afirmó: “El Central entre las bases no interviene. Puede tener una herramienta en algún caso particular por necesidad para comprar dólares o vender, pero entre bandas hay libre flotación y el Central no interviene. La intervención se da en el techo y en el piso, en el medio no".

Finalmente, el director del BCRA desmintió a los que acusan al Gobierno de devaluar la moneda y cerró: “El Central compra cuando el dólar está a $1000, devaluar ser seria cuando cobra en $1200 y no puede bajar. Esto es un cambio del esquema y en ningún momento vimos atraso cambiario. Ese razonamiento está equivocado”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, felicitó al economista en X tras la entrevista.