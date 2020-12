El Bitcoin rompió su propio récord y superó los u$s 28.000: cómo comprar en Argentina

Este 2020 el mercado financiero ha tenido un gran ganador: el Bitcoin . La primera criptomoneda descentralizada superó los U$S 28.000 por primera vez en su historia. El pasado domingo alcanzó U$S 28.365, lo que en puntos porcentuales, significa un crecimiento del 270% este año, según el índice Crypto Galaxy de Bloomberg. Este lunes, el valor cayó y cotizó en U$S 27.220.

Los players criptos locales atribuyen esta suba a la demanda de grandes inversores. Conforme a ChartBTC, restan 21 millones de Bitcoin por emitir y quedan alrededor de 2,5 millones de BTC por ser minados.

Desde 2009, la moneda digital sufrió tres Halvings. Este año se produjo el último y se trata de un evento programado en el software de Bitcoin que desacelera la frecuencia de emisión de nuevas unidades y comienza a generar la mitad de BTC que antes. Es un mecanismo anti-inflacionario, según publicó InfoTechnology.

Dónde comprar Bitcoin en Argentina

Las alternativas para hacerse de la criptomoneda en nuestro país son varias. La más tradicional es a través de exchanges. Un exchange es una empresa que ofrece a los usuarios la posibilidad de comprar Bitcoin como se haría con cualquier otro bien o servicio tradicional. En Argentina existen diferentes empresas dedicadas a esto, con diferenciales en servicio, precio, fee, disponibilidad entre otras.

Como con cualquier otra divisa, con estas empresas se puede comprar, vender (en particular, hacer trading) y almacenar las criptomonedas adquiridas. Un punto negativo de este método es que las empresas manejan el acceso a las “cuentas” (o wallets digitales) de los usuarios por lo que el dueño de los Bitcoin no tiene control total sobre sus activos.

Un plan de compra alternativo es a través de servicios peer-to-peer (o p2p). P2P son las siglas en inglés de “Peer-to-Peer”, que se puede traducir como “De igual a igual” o “De usuario a usuario”.

En este segmento encontramos dos grandes jugadores: Localbitcoins , una empresa de cambio de criptomonedas P2P fundada en Finlandia en 2012 que permite realizar transacciones con Bitcoin directamente entre el minorista y el cliente sin ninguna implicación de la bolsa.; y la otra es Paxful , que desembarcó este año en Argentina.

La tercera opción es f2f o Face-to-Face. A diferencia de p2p no se utilizan plataformas y el intercambio se hace directamente de persona a persona. Esta transacción se acuerda entre particulares a través de redes sociales, por ejemplo, o de cualquier otro medio de comunicación. Lo positivo en este caso es que permite esquivar los fees de los intermediarios.