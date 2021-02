El bitcoin batió record de cotización y superó los 44 mil dólares por unidad gracias a Elon Musk

El Bitcoin (BTC) superó hoy los US$ 44.000 y batió un nuevo récord de cotización luego de que el fundador de la empresa Tesla , Elon Musk , informó haber invertido US$ 1.500 millones en ese activo, lo que significó el mayor respaldo a la criptomoneda por parte de una compañía.

Tesla, el fabricante de autos eléctricos fundado por Musk, comunicó también que tiene la intención de aceptar al Bitcoin como forma de pago al presentar un documento a la Comisión Nacional de Valores estadounidense (SEC), en el que informó la inversión de US$ 1.500 millones.

Elon Musk fundador y CEO de SpaceX speaks

“En enero de 2021 actualizamos nuestra política de inversión para brindarnos más flexibilidad para diversificar aún más y maximizar los retornos de nuestro efectivo que no se requieren para mantener una liquidez operativa adecuada”, informó Tesla a la SEC.

La compañía explicó que “como parte de la política, se puede invertir una parte de dicho efectivo en ciertos activos de reserva alternativos especificados”, y precisó que “a partir de entonces, se invirtió un total de US$ 1.500 millones en bitcoins bajo esta política”.

“Esperamos comenzar a aceptar Bitcoin como forma de pago para nuestros productos en un futuro próximo, sujeto a las leyes aplicables e inicialmente de manera limitada”, agregó.

La publicación del informe provocó un salto de más del 15% de la criptomoneda que llegó a cotizar a US$ 44.126 poco después del anuncio, aunque luego moderó la suba hasta quedar poco por debajo de los US$ 44.000, de acuerdo con la cotización informada por el sitio Coinmarketcrap.

Con la suba de hoy, el BTC acumula un aumento de 28% en la última semana y de cerca del 350% en los últimos 12 meses.

La suba del BTC afectó también la cotización de otras criptomonedas secundarias como el Ethereum y el Litecoin , que también subieron hasta un 10% y marcaron récord en sus cotizaciones.

“Que el hombre más rico del mundo que asigne US$ 1.500 millones del tesoro de su compañía a Bitcoin dice mucho sobre la magnitud de la adopción institucional de las criptomonedas”, dijo Antoni Trenchev, socio gerente y cofundador de Nexo en Londres, en diálogo con Bloomberg.

Según Trenchev, la decisión de Tesla “allanó el camino” para que al menos el 10% de las compañías que cotizan en el índice S&P 500 -las históricamente consideradas más importantes de los Estados Unidos- inviertan parte de su capital en esa criptomoneda.

Esta no es la primera vez que Musk provoca un súbito aumento en su cotización: el pasado 29 de enero, con tan sólo cambiar su biografía de Twitter por “#bitcoin” provocó una disparada de US$ 5.000 en su precio, que pasó de US$ 32.000 a US$ 38.000 en cuestión de minutos.

La decisión de Tesla de no solo invertir en Bitcoin sino de aceptarla como forma de pago refuerza la idea de que no se trata de un activo meramente especulativo, pese al escepticismo que aún le tienen empresarios y analistas de mercado

Si bien muchos cuestionan la validez del BTC como un activo duradero, la criptomoneda sumó en 2020 el apoyo de inversores convencionales y empresas como Paypal, que la aceptó como forma de pago para los productos que se comercializan en su plataforma.

De hecho, bancos de la talla de JP Morgan pronosticaron que el criptoactivo más famoso del mundo alcanzará los US$ 146.000 por unidad, mientras que Guggenheim la cifró en US$ 400.000.

“Le queda un largo camino por recorrer antes de agotarse. No sería tan sorprendente ver US $ 100.000 en algún momento de este año, dado el impulso actual”, señaló Guy Hirsch, director gerente de eToro para Estados Unidos.