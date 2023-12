Dólar blue hoy en Mendoza: se obtienen $98.000 por cada u$s100, ¿cómo venderlos mejor?

El dólar se vende en $1.337,13, con impuestos en el promedio de bancos y continúa su suba diaria, a pesar de la última gran devaluación anunciada por el nuevo Gobierno Nacional.

En tanto que, en el mercado paralelo, se requieren $1.003 por cada dólar que se quiera obtener (100.300 por cada billete de u$s100) y, por el contrario, se obtienen $98.000 por cada billete de u$s100 que se quiera vender, a una cotización de $980 por dólar.

Sin embargo, existe otra opción:

Si llegás al cierre del año con un ingreso suplementario, podés invertirlo para hacer crecer tu capital. Con Reba hay varias opciones. Hoy en día, la mejor herramienta contra la inflación y el contexto actual de Argentina es tratar de preservar el valor comprando dólar MEP”, afirma Vanesa Di Trolio, gerente de Desarrollos de Negocios de Reba App.

El dólar MEP o dólar bolsa es un tipo de dólar que existe en Argentina de forma legal, y a diferencia del dólar ahorro, se consigue como resultado de la compra de bonos en pesos en el mercado local y su venta en dólares en el mercado internacional. Esta operación se hace en el Mercado de Capitales y en Reba se puede comprar en muy pocos pasos y desde tu celular, según explica Di Trolio.

Además, agrega que el primer paso es tener una cuenta inversión que se puede generar rápidamente desde la app. Luego, el usuario recibirá un mail de confirmación avisando que está creada y con apenas un par de clicks, se puede realizar la compra de los dólares en el mercado financiero. Asimismo, se puede comprar sin tope máximo, con un mínimo de U$D 20 o su equivalente en pesos y todas las veces que uno desee. No obstante, es necesarios no haber comprado los USD 200 de tope del dólar solidario en los últimos noventa días.

Otra alternativa que recomiendan desde Reba es adquirir dólar solidario, ingresando a la cuenta en dólares y seleccionando “operaciones de cambio” desde el rayo azul que está en el menú principal. El paso siguiente es elegir la opción “compra” y luego escribir el monto. Posteriormente, se podrá ver el tipo de cambio y los impuestos que corresponden a la operación. Finalmente, se debe hacer click en “continuar” para confirmar la operación.

viernes, 29 de diciembre de 2023, 9:34

Así cotizan los "dólares financieros" este 29 de diciembre

El mercado no abre hasta las 11 horas, pero se puede tener en cuenta la cotización de cierre del último día hábil, para conocer un valor de referencia:

MEP:

Compra: $951,02

Venta: $954,23

CCL:

Compra: $937,22

Venta: $944,18

viernes, 29 de diciembre de 2023, 9:34

El dólar blue se vende en $1.003

Compra: $1.003

Venta: $980

viernes, 29 de diciembre de 2023, 9:32

El dólar oficial se vende en $1.337,13, con todos los impuestos

Compra: $789,11

Venta: $835,70

Ahorro o Tarjeta: $1.337,13

