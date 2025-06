Cuánto cuesta criar y educar a un hijo: aumentos por encima de la inflación

¿Cuánto cuesta educar a un niño o niña? ¿Quién determina qué entra en este combo cada vez más variopinto y exigente? Si antes alcanzaba con ir a la escuela y sumar alguna actividad extra, la sociedad de consumo y de competencia actual parece haber cuadriplicado la cantidad de cosas que un infante “debe” hacer o tener. Más allá de los modelos infinitos de crianza, posibilidades y aspiraciones en general parece no alcanzar con la educación obligatoria. Sin perder de vista que este derecho público en Argentina salva el día, la alimentación y la vida de miles de niños, lo cierto es que las habilidades para crecer no se adquieren todas en la casa o en la escuela. No obstante, más allá de calidad de la educación, los cambios en los modos de aprendizaje y variantes diversas, nadie niega que la escuela, la universidad dejan huella y nutren la mente y personalidad de las personas. Nunca se sale como se ingresó.

En este marco, se deciden recortes presupuestarios para espacios como clubes o idiomas. Desde algunas universidades privadas han admitido una reducción de la matrícula este año; lo que atribuyen a motivos económicos. Aunque el costo de la facultad no siempre corre entero por cuenta de los padres y cada vez más alumnos estudian y trabajan la situación no es sencilla tampoco para los que van a universidades públicas ya que siempre hay materiales que pagar. Con variaciones por facultad y carrera, la cuota de una universidad privada en Mendoza hoy puede arrancar en los $150.000 y superar los $270.000, aproximadamente.

La situación impacta en familias de clase media hacia abajo y hacia arriba que eligieron y pudieron pagar una escuela privada. “Hasta hace un año, la cuota de la escuela no nos movía la aguja, pero ahora se hace cada vez más cuesta arriba”, relató Andrea que tiene dos niños en una escuela privada de origen católico y por la que paga casi $58.000 por niño debido al descuento por hermanos. Su situación es como la de muchos asalariados que ven cómo este tipo de servicios básicos se incrementa en detrimento de un sueldo que prácticamente no se ha movido, en algunos, casos desde diciembre de 2024.

Quienes envían a sus hijos a colegios públicos no han estado al margen del aumento del boleto de colectivo ni del combustible para llevarlos a estudiar. A esto hay que sumarle el valor de los materiales, la indumentaria y el calzado que los niños suelen cambiar –por desgaste y crecimiento- de manera más asidua que los adultos. Con relación al boleto, si bien en Mendoza existen descuentos para estudiantes, el precio general del boleto del micro aumentó más de 54% en cinco meses. En noviembre costaba $650 y en abril pasó a valer $1.000.

Por los horarios de la escuela, en general los estudiantes no alcanzan a tomar la tarifa reducida que se ofrece fuera de los horarios pico y que es de $830. En el caso de los abonos de escolares de nivel primario el valor del pasaje queda en $400 y $332 en horario reducido. Los que van al secundario, la universidad pagan lo mismo que los jubilados con un precio del pasaje de $500 o $415, según el horario. “Obvio no es el gasto más importante porque las zapatillas, la campera y el uniforme pesan más, pero es algo que suma al final del mes”, reflexionó Mario que tiene tres hijos en edad escolar. “Yo los llevo a la mañana y de vuelta vienen solos y juntos en el metrotranvía ya que se pueden acompañar”, relató y agregó que sus pequeños tienen 11, 8 y 6 años.

El economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, Jorge Day, explicó que cuando en Argentina la situación es inestable, el dólar se encarece para los bienes transables que son los que se pueden exportar e importar. En contraposición, son baratos los servicios como los profesionales en donde también entra el de educación. En el contexto actual, estas áreas de la economía ahora se han encarecido aunque no pueden subir tanto debido a que los salarios todavía no se recuperan. “Cuanto mejor le va a una economía y más desarrollada es, se espera que los ingresos puedan destinarse a otras cosas más allá de alimento y vivienda donde entra la educación”, explicó Day.

El economista también comentó que en los servicios de educación la competencia es menor debido a que –en los niveles primario, secundario y universitario- hay que circunscribirse a la oferta existente en la provincia o zona de influencia. Distinta es la situación de los posgrados que pueden estudiarse de manera remota por lo que la competencia es más amplia y por ende no deberían aumentar por encima de lo que el mercado marca. “La inflación pueden bajar a menos del 2% mensual, pero si el dólar está estable los alimentos deberían aumentar por debajo de ese porcentaje y los servicios tenderán a ir por encima”, explicó Day.

La canasta de crianza

El Indec mide lo que denomina la “canasta de crianza” y el último dato disponible es de abril de 2025. El trabajo divide el gasto según las diferentes edades de 0 a 12 incluido en función de sus distintos requerimientos nutricionales, de cuidado y desarrollo general. La medición previa es de febrero de este año y se puede hablar de un incremento de 1,5% en el lapso de esos dos meses. Aunque no es el mismo número para los distintos grupos etarios, según el organismo oficial la crianza de un hijo ha aumentado menos que la inflación en el mismo lapso.

La canasta del Indec divide el costo de la crianza entre lo que salen los bienes y servicios y el cuidado. Entre los 1 y los 3 años, el último ítem tiene mayor peso que el primero mientras que a medida que se crece en edad las cargas entre uno y otro se equiparan. En abril de 2025, la canasta de crianza para un menor de un año sumó $410.524 de los cuales se destinaron $125.735 para servicios y $284788 para cuidados. La cifra para los niños de 1 a 3 fue de $487.826 distribuida en $162.354 y $325.473, respectivamente. De los 4 a los 5 la canasta del Indec sumó $410.197 de los cuales $206.777 fueron a bienes y servicios y $203.420 a gastos de cuidado. Por último, de 6 a 12 años hay que destinar $515.984 repartidos en $256.508 y $259.476.

En una cuenta rápida, pareciera que uno destina mayor cantidad de dinero a los gastos de educación que lo que marca el Indec. Sin embargo, como se dijo, no es sencillo de cuantificarlos porque las variables en juego son muy amplias. En este marco, el Indec presenta una metodología específica. El informe del organismo oficial explicita que la valorización de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia (0 a 12 años) se realiza de acuerdo con una canasta que incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes, así como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad.

Para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el Indec para la medición de la pobreza2. Dentro esta se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos, como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera). Para estimar el precio del cuidado se considera el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Para calcular el valor y la cantidad de horas necesarias para cuidado infantil, el trabajo del Indec utiliza el enfoque normativo elaborado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género y UNICEF (2023). Este foco estima un cuidado mínimo de 8 horas diarias de trabajo de acuerdo a la extensión de la jornada laboral que determina la Ley de Contrato de Trabajo. Luego se descuenta sobre ello las extensiones promedio de las jornadas escolares públicas como un dispositivo que también garantiza el cuidado de los infantes, niñas, niños y adolescentes de la siguiente manera: Educación no obligatoria para niños y niñas menores de 4 años; jornada escolar pública de 3 horas diarias para el segmento inicial (4 a 5 años); jornada escolar pública de 4 horas diarias en el segmento primario (6 a 12 años).

En este sentido, el economista de la consultora Evaluecon, José Vargas, expresó que la canasta de crianza realizada por el Indec es relativa porque mide bienes y servicios necesarios. Al igual que con el cálculo de la CBT, el organismo oficial no toma en cuenta cuestiones que hoy son importantes al momento de criar a un niño. “En la práctica el número de la canasta que publica el Indec está retrasada en al menos $150.000 si se tiene en cuenta todo lo que realmente se invierte a la hora de educar a un niño”, comentó Vargas. Su consultora releva mensualmente precios y calcula el valor de la Canasta Básica Total “digna”. Es decir que más allá de la línea de pobreza, cuánto cuesta poder pagar un alquiler, el servicio de medicina, la educación, el alquiler y –de manera particular- las actividades que los chicos hacen más allá de la escuela.

La vida real y el consumo en baja

Gustavo Fernández es presidente de Cámara de Librerías y Jugueterías de Mendoza. Con respecto a los precios relató que los aumentos han sido mínimos o nulos desde el año pasado y que los pocos que subieron no superaron el 3% en total. Pese a esto, el sector atraviesa un momento muy complicado por la baja de ventas y un horizonte poco esperanzador. Con ventas fuertes sobre el inicio del año, en la actualidad los mendocinos comparan lo mínimo mientras los costos (alquileres, luz, salarios) trepan por encima de la inflación. La caída en las ventas no solo la ven los comerciantes sino que también la manifiestan los proveedores de los libreros y hasta los camioneros que declaran haber bajado sus viajes desde Buenos Aires a la mitad.

Para paliar la situación, los negocios buscan alternativas así como trabajar con los stocks ya que no es negocio sumar variedad y cantidad ya que las familias se limitan a reponer lo mínimo para la escuela y dejan de lado las novedades o gustos de librería que los pequeños suelen pedir. “Creemos que de aquí a fin de año esto va a seguir así y el único alivio es que se puedan terminar de pagar las deudas que por lo general se toman en la temporada”, comentó Fernández quien aclaró que –pese a todo- persiste la esperanza.

La baja en las ventas se puede traducir en el esfuerzo que hacen muchas familias para sostener actividades que consideran importantes para sus hijos. María Carolina tiene un varón de 11 y una nena de 8. Los dos hacen actividades extraescolares que en junio llegaron con aumento. Así, la cuotas del club aumentó $5.000 para valer $35.000 y lo mismo sucedió con inglés en donde paga un valor cercano a los $60.000. Sus ingresos y los de su esposo le permiten afrontar las actividades a las que se suma un taller de arte y siempre alguna salida con amigos. Sin embargo, es consciente de que es una privilegiada y de igual manera se ha planteado dejar alguna de las actividades si continúan subiendo por encima de la inflación ya que, por mejor salario que se tenga, es importante que también este aumente.

En los grupos de madres y padres el comentario es el mismo: todas las actividades aumentaron en junio y no se sabe si tendrán otro incremento antes de que finalice el año. Para algunos fueron $3.000 más, para otros $6.000 y hubo quienes declararon haber pagado mucho más de incremento de cuota. En líneas generales y con excepción de la oferta de los municipios, el valor mínimo de cualquier extra escolar no baja de los $20.000 mensuales. El monto por sí mismo no dice mucho y hasta podría equipararse al precio de un lomo, una piza o un kilo de helado. Sin embargo, no son solo cuotas que se van sumando sino que también hay que agregar otros gastos como por ejemplo: zapatillas especiales, vestuario para las muestras, raquetas, palos de hockey, patines, etc.; el pago de muestras especiales o de la federación, salidas, exámenes y una larga lista que se suma al esfuerzo de llegar a fin de mes.