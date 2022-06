Cuáles son las nuevas escalas del monotributo, con la ley de alivio fiscal

El proyecto de ley de alivio fiscal para monotributistas y autónomos obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto del Senado -ya había sido aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados- y ahora se espera que reciba el visto bueno de los senadores antes de que termine junio. De ser así, a partir del 1 de julio, comenzarían a regir las nuevas escalas del monotributo, con un 29,1% a un 60% de aumento, pero sin cambios en la cuota mensual, y una suba en las deducciones especiales para los Autónomos alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.

De la misma manera que sucedió con la actualización del mínimo no imponible para Ganancias, los montos de ingresos topes para quedar encuadrado en cada categoría del monotributo se ajustan en forma anual, en enero. Sin embargo, con una inflación acumulada, en lo que va del año, del 29,3%, se decidió adelantar ese ajuste.

Si bien no se modifica el valor de la cuota mensual que pagan los monotributistas, los montos topes subirán un 60% para las categorías A, B y C; un 45% para la D; y un 29,1% para las E a la K. Esto, con el objetivo de que los pequeños contribuyentes no salten a otra categoría por el incremento en la facturación ligado a la suba de precios. El cambio beneficiará a unos 4,5 millones de monotributistas en todo el país.

El proyecto también establece una exención del componente impositivo a las categorías A ($288 por mes) y B ($555); pero sólo para los monotributistas “puros”, es decir aquellos que no tienen otros ingresos, ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles, entre otros.

De aprobarse, los nuevos topes por categoría serán:

A: $748.382,07

B: $1.112.459,83

C: $1.557.443,75

D: $1.934.273,04

E: $2.277.684,56

F: $2.847.105,70

G: $3.416.526,83

H: $4.229.985,60.

I: $4.734.330,03

J: $5.425.770,00

K: 6.019.594,89

En cuanto a los trabajadores autónomos alcanzados por Ganancias, unos 140 mil en todo el país, la iniciativa plantea un incremento de hasta 2,5 veces en la deducción especial; hoy es de una vez. Y, en el caso de los nuevos profesionales, la eleva en 3 veces. Se debe recordar que los trabajadores en relación de dependencia ya tuvieron una actualización, pero los autónomos no, por lo que las escalas para estos últimos habían quedado muy bajas.