Créditos para emprender y trabajar: desde compra de herramientas, hasta inversiones productivas, ¿qué opciones hay?

La pandemia agravó la situación económica de muchas familias, y en alguno casos, significó incluso la pérdida de empleo, o la imposibilidad de insertarse en el mundo laboral. Ante esta situación, se generaron algunas líneas de financiamiento para financiar a las pequeñas y medianas empresas, pero también a los cuentapropistas.

En este marco, a mediados de marzo, el Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso prorrogar la vigencia de la Línea de Financiamiento Productivo. La misma, acceder a créditos con tasas de 30% para la adquisición de bienes de capital y 35% para financiar capital de trabajo.

Según dispuso la autoridad monetaria, las entidades financieras tienen que mantener un monto disponible para estas líneas equivalente a 7,5 % de sus depósitos del sector privado no financiero en pesos.

Créditos para emprendedores tecnológicos

Si sos emprendedor y tenés un proyecto orientado hacia alguno de los siguientes objetivos, podés acceder a un crédito de un monto mínimo de $3.000.000 y máximo de $15.000.000:

Adopción y/o desarrollo de tecnologías que permitan escalar la producción y/o la provisión de bienes y prestación de servicios que ofrece el emprendimiento.

Ampliación y/o mejoras de infraestructura y adquisición de activos físicos que permitan escalar la producción y/o la provisión del servicio.

Mejoras de procesos (correspondientes a las distintas actividades que lleva adelante el emprendimiento para producir el/los bien/es y/o prestar el/los servicio/s), obtención de certificaciones y habilitaciones y/o realización de ensayos tendientes a cumplir con los objetivos de escalar la provisión de bienes y servicios.

Los créditos tendrán una tasa fija del 0% y contarán con 6 meses de gracia y un plazo de pago de 5 años (incluido el período de gracia).

Las AFLC solo deberán reintegrarse ante cambios de titularidad, ventas, reducción de activos o ingreso a la oferta pública del emprendimiento y/o si los resultados netos y/o las ventas demuestran la capacidad de repago del emprendimiento. Podés consultar el monto para devolver, la tasa de interés y los plazos en las Bases y Condiciones del Programa.

Podés postular tu proyecto hasta el 3 de mayo de 2021.

¿A quién está dirigido?

Personas humanas argentinas o extranjeras con residencia permanente o personas jurídicas, cuya fecha de inscripción ante la AFIP no exceda los 7 años al momento de presentar el proyecto.

Personas jurídicas micro, pequeña o mediana empresas, de acuerdo con lo establecido en el Anexo aprobado por el Art.1 de la Resolución 69/2020.

Emprendimientos que se encuentren desarrollando y realizando proyectos que incorporen valor agregado en cadenas productivas, cuenten con contenido tecnológico, presenten potencial exportador y contengan capacidad de sustituir importaciones y/o generen nuevos puestos de trabajo de calidad, con el fin de escalar su proceso productivo.

¿Qué necesito?

Tener Certificado MiPyME vigente.

Ser emprendedor/a o tener un emprendimiento cuya fecha de inscripción ante la AFIP no exceda los 7 años al momento de presentar el proyecto.

Contar con garantía para respaldar el 100% del monto solicitado.

Créditos para emprendedores

“Mendoza Emprende” destinarán US$ 500.000 para financiar 100 nuevos proyectos tecnológicos en etapa semilla, vinculados actividades agropecuarias, industriales, comerciales y productivas. La convocatoria está abierta hasta el próximo 15 de abril, y tiene como objetivo la generación de empleo privado y estímulo al espíritu emprendedor.

“El nombre viene por el financiamiento de 100 nuevos emprendimientos que luego podrán pasar a una etapa de aceleración y seguir su camino para convertirse en grandes pymes. El programa tiene por objetivo apoyar y fomentar el desarrollo tecnológico de Mendoza, financiando proyectos en etapa semilla, por eso los emprendedores deberán presentar sus propuestas mediante las incubadoras municipales”, explicó Emilio Aguiló, director de Emprendedores.

Por su parte, el ministro de Economía, Enrique Vaquié añadió que “se van a destinar US$ 500.000 mediante Aportes No Reembolsables (ANR) con fondos provenientes del paquete tecnológico que presentamos hace algunos meses en la Legislatura provincial. En este caso a través del BID, como parte de Mendoza Tecnológica. Cada emprendedor podrá acceder a un subsidio que cubra hasta el 80% de su proyecto desde la etapa semilla y con un tope de US$ 5.000 por iniciativa. Con esto queremos seguir fomentando la creación de empleo privado y el espíritu emprendedor que nos caracteriza como mendocinos”.

Inscripciones

Mendoza Activa

Es un sistema de reintegros del 40% del valor de la inversión que realices. Pueden participar quienes presenten un proyecto de inversión en Mendoza en construcción, comercio, servicios, industria y agricultura.

Luego de presentado el proyecto, se evalúa y se aprueba. Una vez realizada la inversión se te reintegra el importe correspondiente.

La octava convocatoria se abrió este jueves 1 de abril, y permanecerá abierta hasta el día 10 de este mes . En tanto que la novena convocatoria irá del 1 al 10 de mayo, y la décima, y última, del 2 al 10 de junio de 2021.

Microcréditos para trabajadores

Finalmente, si sos un/a trabajador/a o grupo asociativo de la Economía Popular y Solidaria que desarrolla actividades de producción, servicio o comercialización, los microcréditos te permiten adquirir insumos, materiales o herramientas con una tasa de interés de hasta el 3% anual y con garantías solidarias o de ayuda mutua.

¿Cómo hago?