Crecen las barberías como negocio y como salida laboral en Mendoza

“En el último año se ha dado una especie de moda en la que han aparecido una gran cantidad de barberías en Mendoza ”, comentó José Vargas, economista de la consultora Evaluecon . Subrayó que este modo de conseguir trabajo o generar el propio de manera más sencilla al compararlo con otros negocios podría saturarse dada la suerte de boom que se dio en los últimos meses. Como un signo de época, se pueden contabilizar innumerables barberías en distintas partes de la provincia y, aunque muchas tienen un movimiento importante, otras no logran persistir. “Hay que analizar dónde se colocan y otras variables debido a que el mercado corre el riesgo de saturarse”, reflexionó Vargas.

Ariel Guiñazú es precursor de las barberías en Mendoza con el modelo de Buenos Muchachos en funcionamiento desde hace 10 años. Desde su punto de vista, la permanencia de algunos locales también tiene que ver con el grado de formalidad o no que puedan tener con relación al cumplimiento con los clientes. “En aquel momento no existía el concepto de las barberías modernas y las que lo hacían habían quedado relegadas por el paso del tiempo”, recordó Guiñazú quien tenía una peluquería unisex y se interesó por un modelo que hoy es exitoso y se ha replicado hasta el cansancio.

Estilismo masculino

Las barberías son las actuales peluquerías exclusivas para hombres y no se han agotado porque se trata de un consumo cada vez más habitual. Mientras antes ellos iban, con suerte, una vez por mes a cortarse el pelo, ahora no solo se trata de retocar la barba sino de mantener peinados específicos o colores que son cada vez más habituales, en especial en los jóvenes. Más allá de los modelos específicos, una característica es que no son lugares de paso sino de encuentro. Por eso, cuando abrió sobre Pedro Molina, Guiñazú demoró en obtener la habilitación ya que además de peluquería también había cafetería.