Compra de dólares: ¿qué significa “operación no realizada” por la “Com. A7001 BCRA”?

Tener una cuenta dólar ya no es el único requisito a cumplir para quienes desean comprar dólares, tampoco es suficiente con no haberse pasado de los u$s200 por mes para el “dólar ahorro”, y no tener subsidios del Estado Nacional, existen muchas más razones por las que no podés comprar dólar ahorro.

Sin embargo, quizás lo más común para aquellos que lo intentan sea recibir el siguiente mensaje que les impide terminar con la gestión:

“Operación no realizada”. “El BCRA indica que no podés comprar moneda extranjera por haber realizado operaciones del punto 3 de la Com. A7001 BCRA en los últimos 90 días”.

¿Qué dice la Com. A7001 del BCRA? Por qué no puedo comprar dólares

Dicho comunicado del Banco Central expresa que no podrán comprar dólar ahorro quienes haya operado con “dólar MEP” o que hayan comprado o vendido títulos valores con liquidación en moneda extranjera.

En concreto la normativa del BCRA expresa: “Establecer que en las operaciones de clientes que correspondan a egresos por el mercado de cambios –incluyendo aquellas que se concreten a través de canjes o arbitrajes-, adicionalmente a los requisitos que sean aplicables en cada caso, las entidades deberán requerir la presentación de una declaración jurada del cliente en la que conste que:

a) en el día en que solicita el acceso al mercado y en los 30 días corridos anteriores no ha efectuado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior.

b) se compromete a no realizar ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior a partir del momento en que requiere el acceso y por los 30 días corridos subsiguientes.

Este requisito no resultará de aplicación para las operaciones de egresos que correspondan a operaciones propias de la entidad en carácter de cliente”.

Pero además, el interesado en la compra de dólares no puede tener “pendientes financiaciones en pesos previstas en la Comunicación A 6937″ (refinanciaciones de tarjetas de crédito, ni para MiPymes).

La razón menos conocida de por qué no podés comprar dólares, ¿cuánto ganás por mes?

“No pueden comprar quienes no cuenten con “ingresos comprobables”, esto es, el equivalente a “dos salarios mínimos en neto”, según explican desde Naranja X.

Este requisito se actualiza con cada modificación que efectúa el Consejo Nacional del Salario, de manera que en mayo es de $ $105.500 ( dos veces $211.000, SMVyM).

Otras razones por las que “No” podés comprar dólar ahorro

El Banco Galicia listó las razones por las que no se puede acceder a la compra de dólares en el banco.

Usaste el cupo mensual de USD 200 comprando dólar ahorro o haciendo consumos con tu Tarjeta de Crédito o Débito. Esto también aplica para cotitulares de cuenta y adicionales de tu tarjeta de crédito.

Sacaste un préstamo en AFIP con Tasa 0%, Tasa Cero Cultura o Tasa 24% y todavía no terminaste de pagarlo.

Tenés vigente la refinanciación de una tarjeta de crédito.

Recibiste el beneficio de dejar de pagar y diferir tus cuotas de un crédito personal, prendario o hipotecario.

Tenés un crédito hipotecario UVA, mientras las cuotas sigan congeladas.

Recibís o recibiste ayuda del Estado, como IFE, Asignación Universal por Hijo o ATP, subsidios en las tarifas de luz, gas o agua.

Vendiste títulos en dólares en los últimos 90 días.

El truco para que el banco te entregue dólares de “cara grande”

Es probable que a la hora de retirar dólares, el banco entregue los denominados “cara chica”, y aunque en teoría deberían valer lo mismo, en la conversión a peso argentino, en las calles se pagan a un precio más bajo.

Frente a esto, vale la pena conocer el “truco” de los cajeros de los bancos para tener siempre dólar cara grande, y con el modelo más nuevo. Según le confió uno de ellos a este diario: “yo tengo que entregar todos cara chica, son los que tengo en la caja, pero al cajero automático lo cargan con los cara grande”.

El mismo trabajador bancario recomendó depositar los dólares de cara chica con los que se cuente y, en todo caso, luego recurrir al cajero automático para retirar los de cara grande. Hay que aclarar que esto solo permite sacar u$s200 por operación (el límite no existe en el ‘cajero humano’).

¿Cómo distinguir un dólar de otro?

El dólar se distingue entre “cara” o “cabeza” grande o chica, o bien “azules” y “verdes”. Esto se debe a que los de US$100 pueden tener la imagen del rostro de Benjamin Franklin que ocupa una mayor o menor superficie según el momento en el que hayan sido impreso, y en aquellos en los que el prócer aparece más pequeño son más antiguos, además, los primeros presentan una tonalidad más azulada.

Todo lo anterior hace que los “arbolitos” locales los compren a una cotización más baja (alrededor de u$s2 por unidad), pese a que son los únicos que se consiguen en los bancos. Pero, ¿qué sucede en Estados Unidos, tienen validez?

Sí, son iguales, valen lo mismo, y en todos los países del mundo se los reconoce de la misma manera, aunque en las calles de Argentina se haya marcado una diferencia.

La única diferencia es que, los de “cara chica” fueron impresos antes de 1996, cuando se lanzó un nuevo billete, con importantes cambios que apuntaron, fundamentalmente, a mejorar la seguridad. De ahí que no sólo aparece Benjamin Franklin de mayor tamaño y el color del papel es más azulado que verde, sino que cuentan con una franja azul, que no está impresa sino que viene tejida en la trama del papel moneda.

“El diseño que circula actualmente para el billete de u$s100 es el último que se rediseñó en Octubre de 2013. Incluye mecanismos de seguridad adicionales como un listón azul 3-D. Además, la imagen de Benjamín Franklin es visible en ambos lados cuando se acerca el billete a la luz”, explica la autoridad monetaria estadounidense, pero también aclara que, “es política del gobierno de los EE. UU. que todos los diseños de la moneda estadounidense sigan siendo de curso legal, independientemente de cuándo se hayan emitido. Esta política incluye todas las denominaciones de billetes de la Reserva Federal, desde 1914 hasta el presente”, puede leerse en la página de la Reserva Federal del país emisor.

No existen impedimentos para el retiro de dólares, los bancos sólo piden "turno previo", pero puede haber demoras si se intenta sacar grandes sumas de dinero en sucursales pequeñas.

¿Es posible retirar ahorros en dólares en los bancos? ¿Qué información adicional pueden aportar sobre esto?

“De momento no existe ninguna restricción para el retiro de dólares en cajas de ahorro en ningún banco de Argentina, tampoco se han reportado demoras, incluso en meses particularmente demandantes como diciembre. Para aquellos inversores que tengan dólares en sus bancos, ya sea ahorro o para ser utilizados más adelante, no vemos ningún inconveniente a corto plazo”, contó Maximiliano Bagilet, Team Leader de TSA Bursátil a Los Andes.

Aseguran que no hay más restricciones para extraer dólares que las propias que puedan tener las sucursales de los bancos por cuestiones operativas. FOTO: ANDRES LARROVERE / LOS ANDES

¿A quiénes se les habilita hoy la apertura de una cuenta dólar? ¿Desde algún monto de ingresos declarados?

“Hoy existen múltiples opciones para la apertura de cuentas en dólares. Destacamos a las fintech que revolucionaron las finanzas en los últimos años. Los bancos digitales permiten abrir cuentas desde el celular en pocas horas. Recomendamos la apertura de este tipo de cuentas en bancos, como REBA, que me da la opción gratuita de caja de ahorro en pesos y en dólares. No existe monto mínimo para tener una cuenta, con solo tener DNI ya es suficiente”, completó Bagilet.

¿Se pueden transferir los dólares de una cuenta a otra?

Podrás recibir o realizar en tu caja de ahorro una transferencia en USD por mes en forma automática.

Sin embargo, en banco Ciudad aclaran: “Si precisás realizar o recibir transferencias adicionales, deberás acercarte a la sucursal a solicitarlo (obteniendo turno en bancociudad.com.ar/autogestion), acercando documentación respaldatoria de dicha operación para que podamos habilitarla”.

