Cómo participar de la subasta de más de 500 celulares que se encuentran en Aduana

La Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP) realizará dos subastas de celulares que se encuentran en las aduanas de Clorinda (Formosa) y Puerto Iguazú (Misiones). Las ofertas se presentan en forma virtual, aunque se podrán ver los aparatos en forma presencial. El precio base parte de los $15 mil por celular.

La primera de las subastas será de un total de 256 celulares que están en Formosa. Son 12 lotes, el más pequeño de tres celulares marca Xiami, nuevos y en caja -uno MI 9 Pro 128 GB, otro MI 9 LITE 128 GB y un REDMI 8 4GB RAM/64-, con un precio base de $70 mil; y el más grande de 117 marca Nokia, también nuevos y en caja -67 106, 20 110 (Industria Vietnam), 20 106 (Industria Vietnam), 10 110 DUAL SIM-, con un precio base de $1.170.000.

Se exhibirán el 25, 26 y 27 de setiembre, de 9 a 12, en San Martín N° 1101, Clorinda, Formosa. Se requiere previa solicitud vía correo electrónico a Ibarrolalidibarrola@afip.gob.ar. El resto de los lotes se puede consultar en la página de subastas online del Banco Ciudad.

La otra subasta es de 321 teléfonos que se encuentran en Misiones. Se agrupan en 18 lotes, que van desde un precio base de $24.036,65 por varios artefactos -un Samsung Galaxy A5 16 GB, un Samsung S8 64 GB, un Samsung J7 Prime 16 GB, un LG V20 32GB, dos Xiaomi Redmi 4X 32GB, un Motorola Moto O G Plus 32GB-, hasta otro con un valor inicial de $395.758,61 por 2 Samsung A30 32GB, 8 Samsung J8 32GB, 12 Motorola Moto One 64 GB, 5 Motorola Moto G6 Play 32GB, 3 Motorola Moto G7 Power 64 GB, 1 Motorola Moto G5 S Plus 32GB. En ambos casos, “se venden en el estados en se encuentran y exhiben”, sin cargador y no se les ha controlado el funcionamiento.

Se exhibirán el 2, 3 y 4 de octubre, de 9 a 12, en Hipólito Irigoyen 851, Puerto Iguazú, Misiones, pero se deberá solicitar primero autorización al correo gilgonzalez@afip.gob.ar.

Se debe tener en cuenta que todos los lotes tributan el 21% de IVA y un 23,46% adicional por impuestos internos (sobre el precio de venta). Además, los teléfonos celulares requieren estampillados. El trámite es sin costo y se realiza en el mismo momento y en el lugar del retiro del equipo. Sin embargo, otro punto importante es que no se realizan envíos, por lo que el comprador deberá resolver este punto.

En septiembre de 2020 AFIP y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires suscribieron un acuerdo que permite la celebración de subastas públicas, bajo la modalidad electrónica, a través de la plataforma web de la entidad bancaria. Esto contribuye al cumplimiento de un objeto prioritario de la Dirección General de Aduanas, que es el descongestionamiento de los depósitos y la reducción de los costos por almacenaje de las mercaderías cuya guarda y custodia tiene encomendada.