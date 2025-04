Comercios: por el bajo consumo, crece el recambio en los locales

El consumo sigue sin recuperarse en lo que va de 2025. Si bien en algunos rubros las mediciones son positivas en comparación con 2024, la caída del año pasado todavía impacta en el comercio que –por otra parte- también sufre la baja en el turismo. Esta situación se vive con preocupación no solo en el centro de Mendoza sino en los supermercados y otros espacios comerciales que ya no saben a qué estrategia recurrir para salir adelante o sumar ventas . Al contexto recesivo se suma un combo complejo que tiene que ver con una fuerte suba de costos –en especial tarifas y alquileres- y una caída del consumo que dificulta el traslado a precios.

En este sentido, desde el sector inmobiliario observaron un importante recambio en los locales del centro en donde a los cierres se suman las aperturas con una vacancia baja, al menos en las arterias principales de esta zona. Sin embargo, la situación del comercio preocupa al sector debido a que no se observa repunte y son muchas las pymes que están en el límite. Santiago Laugero, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM) , expresó que existe una enorme preocupación no solo en el Gran Mendoza sino también en los departamentos. Agregó que si bien las ventas comenzaron a repuntar a partir de septiembre del año pasado, están lejos de los valores históricos.

“En este momento pasan a ser más importantes que nunca las promociones y las cuotas, pero no siempre alcanzan”, remarcó Laugero. Con relación al crédito por el riesgo de excederse y tener dificultades con las tarjetas y con los beneficios de bancos y billeteras virtuales porque si bien es un paliativo, en muchos casos no alcanza. “La suspensión de la promoción que tenía el BNA ha tenido una enorme repercusión en las ventas”, remarcó el presidente de la FEM para mostrar la importancia que adquieren los descuentos y las devoluciones de parte de la compra.

Recambio e incertidumbre

Si bien no es el único, uno de los rubros más afectados por la crisis es el de jugueterías en donde varias han comenzado a cerrar sus puertas. “Nuestro rubro es diferente al resto porque, además de la retracción del consumo, han cambiado las formas de juego”, expresó Marcela Nicolini, dueña de la juguetería Lollypop y referente del área dentro de la Cecitys. Al igual que Laugero, comentó que el boom de mendocinos que cruzaron a Chile impactó fuerte en sus ventas durante el verano y que los altos costos de tarifa y alquileres no pueden hacerse frente de manera sencilla. En esta línea, un referente de jugueterías que prefirió no dar su nombre, expresó que “Argentina está cara en dólares” y que esto favorece no solo las compras sino también las inversiones fuera del país.

Con relación al cierre de comercios, el corredor inmobiliario Eduardo Rosta de la consultora que lleva su nombre, expresó que viene siguiendo el tema desde hace más de un año. “En el centro sí se produce el cierre de locales porque o no les dan los números o porque se mudan a negocios periféricos dentro de los Street center”, relató el profesional. Agregó que esta situación se complementa con otra tendencia y es que cuando alguien se va, ingresa otro inquilino rápidamente con “proyectos nuevos y una diferenciación en los enfoques”. Es decir, que no se ven espacios vacíos en las arterias top del centro; algo que sí puede suceder en calles un poco más alejadas como San Juan, Alem y otras.

Comercio - Centro mendocino Se ve mucho recambio en el microcentro mendocino

En una misma línea, Estanislao Puelles, también corredor inmobiliario, destacó que hay poca vacancia en los locales ubicados en las “primeras zonas”. “La demanda es sostenida y la oferta es baja”, comentó Puelles, razón que atribuyó al encarecimiento de los alquileres y la consiguiente mejora en dólares de la rentabilidad por parte de los propietarios. Más allá de este fenómeno, el especialista agregó que en la actualidad se da un fenómeno que hacía mucho no se veía. Se trata de que muchas empresas han salido a comprar locales en una suerte de fuerte apuesta hacia adelante. “El hecho de invertir unos cuentos millones de dólares en un espacio comercial era algo que no se veía desde al menos 2010”, comentó Puelles.

Con respecto al futuro, Nicollini expresó que es difícil hacer proyecciones y que las pymes tratan de aguantar en el día a día. “Creemos que esto tiene que mejorar de a poco, pero no sabes cuándo va a suceder”, sumó la empresaria. Agregó que el sector juguetero en especial cuenta con muchas oportunidades debido al valor intrínseco que posee el juego físico. Desde la Cámara trabajan desde hace dos años en la concientización de las familias de volver a este tipo de dinámicas. En el día a día, todo cuenta y habrá que ver cómo sigue la película en lo que a precios respecta.