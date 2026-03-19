Comercio exterior: exportaciones e importaciones cayeron y el superávit tocó mínimo en ocho meses

El intercambio comercial argentino (ICA) registró una caída en febrero y marcó su nivel más bajo en varios meses, en un contexto de menor actividad tanto en exportaciones como en importaciones . A pesar de esto, la balanza comercial se mantuvo positiva, aunque con un saldo más acotado.

En imágenes: brindis y presentación de Nuklea, de Kristich Desarrollos

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Según datos oficiales, el país obtuvo en febrero un superávit de US$788 millones, el menor en ocho meses, en medio de una baja general del comercio exterior frente al mismo período del año pasado.

De esta forma, disminuyó 7,2% interanual, impulsado por la caída en ambos rubros. De esta forma, el primer bimestre del año cerró con un saldo acumulado de US$2.977 millones, influido principalmente por el resultado de enero, que había sido de US$2.189 millones.

Los datos se desprenden del Intercambio Comercial Argentino (ICA) que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En concreto, las exportaciones de febrero totalizaron US$5.962 millones, una baja del 2,9% interanual. Este descenso fue impulsado por una baja de 7,1% en las cantidades exportadas, ya que los precios aumentaron 4,4%.

Comercio exterior de bienes: en febrero de 2026, las exportaciones cayeron 2,9% interanual; y las importaciones, 11,8%

La serie desestacionalizada descendió 16,2% y la tendencia-ciclo 1% en comparación con el mes anterior.

En cuanto a las importaciones, el resultado fue peor: alcanzaron los US$5.174 millones, 11,8% menos interanual. La baja estuvo afectada dado la disminución de 14,9% en las cantidades, ya que los precios aumentaron 3,7%.

La serie desestacionalizada registró un incremento de 8,2% y la tendencia-ciclo, una baja de 0,1%, en comparación con enero de 2026.

Esto desembocó en un saldo positivo de US$788 millones, US$513 millones más que en febrero del 2025. El índice de términos del intercambio creció 0,7%, reflejó una mejora en los precios relativos del comercio exterior y aumentó el poder de compra externo.

Principales socios comerciales de Argentina

Febrero culminó con saldos negativos en los principales cinco socios comerciales del país. Esto quiere decir que la Argentina exportó menos de lo que importó hacia los principales estados.