Comercio con Estados Unidos: gran interés mendocino para participar de la Amchamp

A partir de abril, la Amchamp –que por ahora no posee delegación física en la provincia- comenzará a trabajar con sus comisiones técnicas de talento, comercio exterior y asuntos legales y fiscales. “Acompañamos a las empresas en su internacionalización”, destacó Nicolás Henrichsen en la charla brindada en el Foro. En este espacio brindan asesoramiento sobre los tratados de Libre Comercio, los aranceles y las diversas regulaciones que existen o se modifican. El servicio se da para las empresas asociadas que pagan una cuota en función de su facturación para quienes deseen comenzar o ampliar con su proceso de internacionalización.

Agregaron que la Cámara posee un plan de expansión en el que se combina la planificación y la oportunidad estratégica en función del nuevo contexto macro y también del particular de Estados Unidos. En este sentido, Franco Massano, explicó que con los temas arancelarios están atentos al día a día porque las reglas de juego todavía no se terminan de definir. Por ejemplo, la suspensión de aranceles automotrices para Canadá y México podría beneficiar a nuestro país, pero aún no se definen los nuevos.