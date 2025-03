"El sueño americano" y "cambios profundos": el anticipo de Donald Trump ante el Congreso de Estados Unidos

A lo largo de su discurso, Trump hizo un recuento de sus logros en este corto período desde que asumió. Al respecto, el magnate sostuvo que "nuestra confianza y nuestro espíritu regresó. El sueño americano está al borde de la recuperación, como nunca antes" . Y sumó: "Es necesario restaurar el sentido común en este país, para eso me eligieron y eso estoy haciendo. Este primer mes fue el más éxitos de la historia de nuestro país".

Por otra parte, Trump recordó que declaró "la emergencia para detener la invasión de Estados Unidos. Muchos me escucharon y decidieron no venir. Otros fueron deportados". "Para cambiar eso hacía falta un nuevo presidente, Biden le abrió las puertas a los inmigrantes por su política absurda de fronteras abiertas", dijo el presidente de Estados Unidos.

También se jactó de haber retirado a su país de "la estafa del clima (cambio climático), en la cual gastamos millones de dólares. También salimos de la corrupta OMS (Organización Mundial de la Salud) y también de la organización de Derechos Humanos de la ONU". "Nuestro país ya no será woke. Los logros serán a partir del mérito, y no por el género de las personas. Y no permitiré que haya más hombres en competencias deportivas femeninas, tampoco ideología de género en las escuelas", subrayó Trump.