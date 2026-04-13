13 de abril de 2026 - 22:18

Combustibles en alza: llenar el tanque ya cuesta más de $100 mil

El aumento del petróleo por la tensión en Medio Oriente impulsó una suba de más del 23% en los combustibles, con fuerte impacto en los precios.

La nafta subió más de un 23% desde el inicio de la guerra y llenar el tanque cuesta más de $100 mil.

La nafta subió más de un 23% desde el inicio de la guerra y llenar el tanque cuesta más de $100 mil.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El precio de los combustibles en Argentina mantiene una fuerte tendencia alcista y ya acumula un incremento cercano al 23% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. La suba internacional del petróleo impacta de lleno en los surtidores y presiona sobre el costo de vida.

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En varios surtidores del país, la nafta súper ya supera los $2.000 por litro en estaciones de servicio de marcas como Shell y Axion Energy. Aunque YPF intentó moderar los aumentos con una política de contención desde abril, no logró frenar la tendencia general.

El encarecimiento de los combustibles tiene un efecto directo en la economía, ya que eleva los costos de transporte y logística, lo que termina trasladándose a los precios de bienes y servicios. De esta forma, la suba de la nafta se convierte en un factor clave de presión inflacionaria.

Actualmente, llenar el tanque de un auto mediano, con una capacidad de unos 50 litros, ya supera los $100.000, mientras que en vehículos que utilizan nafta premium el gasto puede exceder los $120.000.

En este contexto, el mercado sigue de cerca la evolución del conflicto internacional y el comportamiento del precio del crudo, variables que serán determinantes para la dinámica de los combustibles en las próximas semanas.

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