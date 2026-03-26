Cayó la venta de combustibles interanual en febrero, a pesar de un leve repunte mensual

El sector de combustibles volvió a mostrar señales de debilidad en febrero de 2026, con una caída interanual del 1,67% en las ventas al público, según un informe elaborado por Surtidores.
Las ventas de combustibles cayeron 1,67% interanual en febrero, aunque mostraron un leve repunte frente a enero. Según un informe, solo tres provincias lograron crecer en sus ventas.
El sector de combustibles volvió a mostrar señales de debilidad en febrero de 2026, con una caída interanual del 1,67% en las ventas al público, según un informe elaborado por Surtidores.
De acuerdo a los datos, durante el mes se comercializaron 1.299.600 metros cúbicos, por debajo de los 1.321.608 m³ registrados en febrero de 2025. Sin embargo, en la comparación con enero se observó un leve repunte del 1,06%, lo que marca una recuperación parcial en el corto plazo.
El informe destaca también que únicamente Río Negro, San Juan y Santa Fe registraron crecimiento interanual en las ventas. En contraste, el resto de las provincias mostró caídas de distinta magnitud, reflejando un comportamiento generalizado de retracción en el consumo.
Uno de los datos más relevantes es el cambio en la composición de la demanda. Mientras el consumo total cayó, los combustibles premium continuaron en alza:
En cambio, los productos más utilizados mostraron retrocesos:
Esta dinámica refleja una segmentación del consumo, con una caída en los combustibles más económicos y un crecimiento en los de mayor valor.
En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires lideró el ranking con 461.429 m³ vendidos.
Le siguieron:
Entre las estaciones de servicio, el liderazgo se mantuvo en manos de YPF, con 728.176 m³ comercializados.
Detrás se ubicaron: