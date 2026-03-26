26 de marzo de 2026 - 21:55

Cayó la venta de combustibles interanual en febrero, a pesar de un leve repunte mensual

Las ventas de combustibles cayeron 1,67% interanual en febrero, aunque mostraron un leve repunte frente a enero. Según un informe, solo tres provincias lograron crecer en sus ventas.

La venta de combustibles cayó interanual en octubre&nbsp;

La venta de combustibles cayó interanual en octubre 

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El sector de combustibles volvió a mostrar señales de debilidad en febrero de 2026, con una caída interanual del 1,67% en las ventas al público, según un informe elaborado por Surtidores.

Leé además

Salarios vs inflación: el poder adquisitivo sigue sin recuperarse.

Los salarios subieron 2,5% en enero, pero perdieron contra la inflación

Por Redacción Economía
Las actualizaciones semestrales se aplican según la variación del IPC..

Ganancias, monotributo y ajuste por inflación: el escenario fiscal en 2026

Por Redacción Economía

De acuerdo a los datos, durante el mes se comercializaron 1.299.600 metros cúbicos, por debajo de los 1.321.608 m³ registrados en febrero de 2025. Sin embargo, en la comparación con enero se observó un leve repunte del 1,06%, lo que marca una recuperación parcial en el corto plazo.

El informe destaca también que únicamente Río Negro, San Juan y Santa Fe registraron crecimiento interanual en las ventas. En contraste, el resto de las provincias mostró caídas de distinta magnitud, reflejando un comportamiento generalizado de retracción en el consumo.

Cambios en el tipo de consumo

Uno de los datos más relevantes es el cambio en la composición de la demanda. Mientras el consumo total cayó, los combustibles premium continuaron en alza:

  • Nafta Premium: +5,55% interanual
  • Gasoil Grado 3: +6,59% interanual

En cambio, los productos más utilizados mostraron retrocesos:

  • Nafta súper: -2,12%
  • Diésel Grado 2: -10,41%

Esta dinámica refleja una segmentación del consumo, con una caída en los combustibles más económicos y un crecimiento en los de mayor valor.

YPF anunció un incremento en el precio de los combustibles. Los Andes
Combustibles: suben los premium pero cae el consumo general.

Combustibles: suben los premium pero cae el consumo general.

Las provincias con mayor volumen de ventas

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires lideró el ranking con 461.429 m³ vendidos.

Le siguieron:

  • Córdoba: 135.698 m³
  • Santa Fe: 91.197 m³
  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 76.650 m³

Ranking de empresas del sector

Entre las estaciones de servicio, el liderazgo se mantuvo en manos de YPF, con 728.176 m³ comercializados.

Detrás se ubicaron:

  • Shell: 289.224 m³
  • Axion Energy: 155.652 m³
  • Puma Energy: 68.548 m³
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

YPF volvió a subir el precio de los combustibles este jueves en Mendoza. Foto:Los Andes

Suba de combustibles en Mendoza: la nafta súper ya roza los $2.000 tras los constantes aumentos

 Fotografía que muestra vehículos haciendo fila para abastecerse de combustible en una Copec, en Santiago (Chile). 

"Bencinazo" en Chile: cuánto cuesta cargar combustible hoy tras el fuerte aumento

Bencinazo en Chile desata furia, caos y largas filas en las estaciones de servicio

"Bencinazo" histórico en Chile desata furia, caos y largas filas: los nuevos precios de los combustibles

Argentina ahora tiene la nafta más cara que en Chile

Argentina ahora tiene la nafta más cara que en Chile y ya está en el top 3 de la región