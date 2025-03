Boletín Oficial: el Gobierno decretó el fin de los aportes obligatorios a cámaras empresariales

"Existen acuerdos colectivos de trabajo que estipulan contribuciones obligatorias a favor de cámaras empresariales signatarias de dichos acuerdos, a cargo de empleadores no asociados o afiliados a éstas", detallaron fuentes oficiales a Clarín al justificar el decreto que lleva la firma de Milei y Sturzenegger. Dicho decreto del Ejecutivo explica que la aplicación de estas cláusulas no tienen fundamento normativo y, por ende, no puede imponerse el cobro de contribuciones obligatorias en favor de las cámaras o grupo de empleadores a las compañías no asociadas ni agrupadas en ellas.