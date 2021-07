Beneficiarios de AUH pueden cobrar $7.000 extra este mes: cuándo y cómo anotarse

Los beneficiarios de la Asignación Universal Por Hijo (AUH) recibirán durante este mes de junio un bono especial de $7.000. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que comanda Fernanda Raverta otorgará esta ayuda para aquellas personas que más han sido afectadas por las medidas restrictivas de la pandemia de coronavirus.

Sin el pago del IFE o el bono especial de $15.000 que el Gobierno había implementado para solventar a algunos sectores, ahora, algunos de los que reciben la AUH, uno de los beneficios más importantes que ofrece Anses, tendrán este pago extra si cumplen con ciertos requisitos.

¿Quienes pueden cobrar el bono de $7.000? El beneficio está destinado para aquellos padres argentinos, que vivan en el país y tengan documento. En el caso de los extranjeros, deberán tener DNI y una residencia de por lo menos dos años.

Los hijos deberán ser menores de 18 años, salvo que tengan alguna discapacidad, para lo cual no hay límite de edad. Además deberán estar atravesando alguna de estas circunstancias: estar desempleado; ser empleado de servicio doméstico; ser monotributistas; tener un empleo que no está registrado (no suma aportes); o formar parte de los programas Hacemos Futuro, Manos a la Obra y otros de Trabajo.

Cómo llenar la declaración jurada para recibir el bono de $7.000 de Anses

Para acceder al beneficio se deberán completar algunos simples pasos:

Ingresar a “Mi Anses”. Ir al “Menú” y seleccionar la opción “Declaración jurada Libreta AUH 2020”. Escribir el CUIL de cada uno de los menores. Completar la Declaración Jurada. Hacer clic en “Enviar Declaración Jurada”.

Fechas de pago del bono Anses de $7.000