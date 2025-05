Becas Progresar: cómo verificar si ANSES rechazó tu solicitud y qué hacer para no perder el beneficio

Mucho estudiantes que se anotaron en las Becas Progresar 2025 descubrieron que su solicitud fue rechazada por ANSES . En la mayoría de los casos, el problema no está en los requisitos socioeconómicos, sino en la falta de certificación académica por parte de la institución educativa, un paso obligatorio para acceder al beneficio.

Frente a esta situación, el Ministerio de Capital Humano , junto con ANSES, habilitó una instancia de reclamos para quienes fueron rechazados por motivos académicos. Esta oportunidad está disponible hasta el lunes 26 de mayo de 2025 y está dirigida exclusivamente a estudiantes de nivel primario y secundario que cumplieron con los requisitos generales, pero cuya condición de alumno regular todavía no fue validada por su escuela.

Vouchers educativos.jpg Estudiantes de primaria y secundaria pueden reclamar si su beca fue rechazada por falta de certificación escolar. Freepik

Beca Progresar: cómo verificar si te rechazaron la solicitud y presentar un reclamo en ANSES

El motivo más frecuente de rechazo es que los datos académicos informados al momento de la inscripción no fueron certificados por la institución educativa. Muchos estudiantes reciben el siguiente mensaje desde la plataforma oficial: “Tu solicitud a Progresar no puede ser procesada debido a que los datos académicos informados en la inscripción no fueron certificados por la institución de pertenencia”. Esto genera confusión, sobre todo entre quienes cambiaron de escuela recientemente y tienen información desactualizada en el sistema.