Batistuta lloró luego de que sus empleados lo acusaran de maltrato: “Imaginate el daño que nos hace esta acusación”

Luego de las acusaciones desde el sindicato de trabajadores rurales a Gabriel Omar Batistuta sobre las “condiciones deplorables” en que mantenía al personal en su establecimiento ubicado en Santa Fe, el exdelantero de la Selección Argentina se conmocionó al responder sobre los dichos.

Según declaró en Radio La Red, el astro que supo vestir los colores de River, Boca, Fiorentina y Roma se mostró entristecido por las acusaciones. El jueves ya había respondido en redes sociales mostrando imágenes de las viviendas que construyó en su campo para albergar a los empleados, además de otras obras de infraestructura destinadas al personal.

El famoso goleador expresó: “La gente me dio ganas de seguir peleándola. Es indiscutible que hay alguien o algo que se está ensañando conmigo. Pará, un poco está bien, pero tampoco el maltrato gratuito”. “Esto me duele, ver a mis padres quebrados es mucho más doloroso”, dijo.

Batistuta se defendió de las acusaciones en redes sociales. Gentileza.

“Dicen que tengo 140 mil hectáreas y no lo dijo una persona sin responsabilidad. Uno puede soportar algunas cosas, pero que hablen sin ponerse colorados dirigentes, políticos y digan que Batistuta tiene 140 mil hectáreas de campo, ¡ojalá! Ahí hay maldad y una falta de responsabilidad importante y desconocimiento”, expresó.

“Todo lo que gané está invertido en el país, en el campo, en una marca de ropa. Invertí en un momento dificilísimo del país, siempre creyendo que el país va a salir adelante. Nací acá, me enseñaron el himno, a respetar los valores”, confesó.

“Acá es donde nací y donde me quiero morir. No acepto que me obliguen a irme. Puse mucho dinero en el campo. Es un sector que conozco, sobre todo mi viejo que es mi socio. El que me enseñó a respetar a todo el mundo y ayudar a la gente que trabaja y darle la oportunidad un futuro mejor”, agregó.

“Mi viejo es uno de los pocos que puede comprar algo sin pagarlo: bajo la promesa de que se le va a pagar, se lleva lo que va a buscar. Imaginate la imagen que tiene mi viejo entre los trabajadores del campo. Mi viejo va a comprar una vaca y dice que la va a pagar el jueves y se la dan. Y es muy probable que si tiene la plata el miércoles, vaya antes. Imaginate el daño que nos hace esta acusación, terrible, terrible”, sentenció.

“Es probable que esta denuncia que cayó haya sido de algún empleado temporal. ¡Yo no puedo hacerle la casa a un empleado temporal! Estoy seguro de que esta denuncia fue de un exempleado temporal”, aseguró. En la entrevista confesó que dentro de su campo se construyeron 35 casas con internet para los empleados rurales y un colegio para que sus hijos estén escolarizados.

¿Por qué denunciaron a Gabriel Batistuta?

José Voytengo, secretario de UATRE, fue el primero en hacer públicas las acusaciones contra el astro del fútbol. Según lo que expresó en radio La Red afirmó que varios trabajadores fueron hallados en “condiciones deplorables” en uno de los establecimientos del exdelantero de la Selección aArgentina ubicados en las cercanías de la ciudad santafesina de Reconquista.

“Encontramos a trabajadores en situación de explotación, mal pagados y en pésimas condiciones”, reiteró el dirigente, quien explicó que acudieron al lugar tras recibir una denuncia anónima.

Según los dichos de Voytenco, el hallazgo se produjo en una de las fiscalizaciones que la organización gremial realizó a raíz de denuncias anónimas que recibieron. Agregó que primero les llamó la atención la imposibilidad de acceder al campo y, cuando lograron ingresar, encontraron una serie de irregularidades.

“Son situaciones de trabajadores discapacitados, escalas salariales que no se cumplen, jornadas laborales más largas a las 8 horas establecidas, no se le pagaban horas extra, cero condiciones de trabajo en lo que tiene que ver a baño y agua potable, todo mal”, sostuvo Voytenco. “Se labraron las actas y ahora se deberán hacer los descargos correspondientes”, agregó.

El exdelantero de la albiceleste ya había tenido problemas fiscales en marzo de 2022, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lo embargó por casi $4 millones de pesos.

En agosto de ese mismo año, sufrió otro embargo de la Justicia por $71 millones de pesos por negarse a pagar el Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, un impuesto al que se opuso públicamente.

SEGUÍ LEYENDO