Aumentaron los precios de combustibles en Chile: cuánto cuesta llenar el tanque

Si tenés pensado cruzar la cordillera, andá preparando la billetera, porque los precios de los combustibles en Chile vienen con cambios y te conviene estar al tanto.
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) ha publicado su Informe Semanal de Precios con novedades para quienes crucen la cordillera. Si bien el valor de la nafta ha mostrado una leve baja, otros combustibles han experimentado un alza significativa.
Según el reporte oficial, el precio del diésel subió $21,4 por litro, mientras que el kerosene (parafina), un combustible clave para la calefacción doméstica, tuvo un aumento aún mayor, de $24,6 por litro. El Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso vehicular también se encareció en $0,5 por litro.
En contraste, los automovilistas que usen nafta se encontrarán con una reducción de precios. La Nafta de 93 octanos disminuyó $1,7 por litro, y la de 97 octanos tuvo una baja más notable de $16,8 por litro.
Para tener una referencia clara de los precios en la Región Metropolitana, la Comisión Nacional de Energía (CNE) informa los siguientes valores promedio:
Nafta 93: $1.221 por litro.
Nafta 97: $1.305 por litro.
Nafta 95: $1.263 por litro.
Diésel: $976 por litro.
Kerosene: $1.111 por litro.
Gas vehicular (GLP): $622 por litro.
Estos precios de referencia se mantendrán hasta el jueves 28 de agosto, fecha en que ENAP realizará la próxima actualización de los valores para las gasolinas de 93 y 97 octanos.