ATM: Para el Gobierno las tasas de interés que cobra son moderadas

La presión impositiva en Mendoza y en todo el país suele ser un punto de debate así como un pedido por parte de los distintos sectores privados. Con promesas de campaña nacional de disminuir tributos y achicar los gastos del Estado, durante la transición esto no parece ser un punto sencillo ni para la Provincia ni para la Nación. En este marco, mientras los empresarios aseguran que las tasas e impuestos p rovinciales son altos en Mendoza , desde el Gobierno apuntaron que esto se rige a través de una ley.

Dicha norma precisa que la tasa de interés no puede ser más chica que la de inflación por lo que todos los meses se ajustan en función de la suba de precios al consumidor del mes anterior. “No son tasas altas con respecto a las de mercado”, subrayó el ministro de Hacienda, Víctor Fayad , quien hizo hincapié en la existencia de una ley provincial que estipula el valor de las alícuotas. Agregó que con relación a los planes de pago, la tasa actual es de 2% mensual mientras que la de interés resarcitorio es de aplicación quincenal y se fijó en el 2,60% mensual. En tanto, para quienes poseen mora, existe un castigo que implica abonar una tasa mensual de 5,60%.

En este contexto, el contador Mario Comellas, especialista en impuestos, docente universitario y asesor tributario de la Mesa de la Producción y el Empleo, expresó que la alícuota de Mendoza ha estado históricamente por debajo de la de la ex AFIP y ahora ARCA. Se trata de las tasas de interés resarcitorio y punitorio que en ATM son para febrero las mencionadas 2,60% y 5,60%, respectivamente. Esta alícuota en el ARCA es de 7,28% y de 8,38% para las mismas categorías en dicho periodo. Sin embargo, a nivel nacional existe una diferenciación para los planes de pagos destinados a empresas grandes y pequeñas, algo que –según Comellas- la provincia no tiene. “El ARCA castiga más a los que poseen mayor capacidad de pago, mientras que la ATM le da la misma tasa a todos por igual”, detalló el especialista.

Por otra parte, en Mendoza no ha habido desde 2019 ninguna moratoria ni exención de multas como sí ha sucedido a nivel nacional, cualquiera fuera el color del Gobierno ya que hubo uno con Alberto Fernández y otra con Javier Milei. “No nos da lo mismo el que paga que el que no, no podemos castigar al que está al día y por eso las tasas punitorias son más elevadas”, observó Fayad.