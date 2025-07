Anunciaron nuevo corte total de GNC en Mendoza: desde cuándo y a cuántas estaciones afectará

A diferencia de lo ocurrido en los primeros días de julio, durante la primera gran ola de frío del año, esta vez el corte del servicio de GNC solo afecta a unas pocas estaciones, y no a la totalidad. Por lo tanto se espera que no se generen problemas de desabastecimiento ni que tampoco se extienda durante más de un día, aunque desde Amena no precisaron cuanto tiempo durará el corte del suministro.