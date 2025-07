ANSES confirma aumento en AUH y SUAF para julio 2025: montos actualizados y quiénes lo cobran

AUH Anses (3).jpg

Para hijos con discapacidad, ANSES fijó un nuevo monto de $180.953, que se paga sin límite de edad. También se actualizaron los topes de ingresos: el límite individual será de $2.278.357 y el grupo familiar no podrá superar los $4.556.714. El plus por zona desfavorable seguirá vigente solo para quienes cobren por cuenta bancaria; no se aplicará a quienes usen billeteras virtuales.