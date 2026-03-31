Abren inscripción para visitas en la Dirección de Minería

La iniciativa de minería abierta ya está disponible y abre la inscripción para estudiantes secundarios y universitarios que quieran conocer de cerca el sector. La propuesta, impulsada por la Dirección de Minería, apunta a acercar la actividad a la comunidad educativa con recorridos guiados.

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Las visitas se realizarán todas las semanas en la sede del organismo y permitirán comprender el funcionamiento de la industria, sus controles y su aporte en la transición energética . La convocatoria está dirigida a instituciones educativas de toda la provincia.

Las escuelas y universidades interesadas en sumarse a la propuesta de minería abierta deberán realizar la inscripción previa para acceder a los recorridos. Las visitas se llevan a cabo todos los miércoles, de 10 a 12, en la sede de la Dirección de Minería, ubicada en Boulogne Sur Mer 3040 de Ciudad.

Para reservar un turno, las instituciones deben escribir al correo oficial: [email protected] . A partir de allí, se coordina la participación de los grupos, que estarán acompañados por tutores durante toda la experiencia.

“ El objetivo es que los estudiantes consoliden, integren y amplíen las capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se están formando ”, aseguró el director de Minería, Jerónimo Shantal.

Qué incluyen los recorridos de la Dirección de Minería y por qué son clave

Durante las visitas, los estudiantes acceden a una experiencia práctica en una planta piloto a pequeña escala, donde pueden observar procesos como la flotación, la lixiviación y la separación gravimétrica de minerales. Esto permite comprender de manera concreta cómo se realiza el tratamiento de los recursos dentro de la actividad minera.

Además, los recorridos abordan el camino completo de un mineral, desde su extracción hasta su etapa final, incluyendo el uso de equipos específicos y el trabajo en laboratorio. También se pone el foco en el rol estratégico de los minerales en las energías limpias, incorporando una perspectiva actual sobre la transición energética.

Las actividades están organizadas junto a las instituciones educativas, que coordinan la participación de los estudiantes. Cada grupo cuenta con un tutor que guía el proceso, aporta información técnica y acompaña el aprendizaje dentro de un esquema pedagógico diseñado para fortalecer la formación de los futuros profesionales.