16 de junio de 2026 - 19:26

Túnez cambia de rumbo: Hervé Renard asume tras la goleada en el debut

La Federación Tunecina echó a Sabri Lamouchi tras la dura caída ante Suecia y confirmó de inmediato a Hervé Renard - verdugo de Argentina en Qatar -como nuevo técnico para lo que resta del Mundial 2026.

Renard, es el nuevo entrenador de Túnez, luego de que la Federación de ese país echó de su cargo a Sabri Lamouchi, tras la goleada que el equipo sufrió frente a Suecia, por 5 a 1, en el debut del Mundial 2026.

Renard, es el nuevo entrenador de Túnez, luego de que la Federación de ese país echó de su cargo a Sabri Lamouchi, tras la goleada que el equipo sufrió frente a Suecia, por 5 a 1, en el debut del Mundial 2026.

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Los Andes | Redacción Deportes
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La decisión fue comunicada este martes mediante un parte oficial en el que la dirigencia explicó que el cambio busca “reencauzar” el rumbo del equipo en plena fase de grupos, donde Túnez quedó en una situación comprometida desde la primera jornada.

Un ciclo breve y un desenlace acelerado

La salida de Lamouchi se produjo tras apenas cinco partidos al frente del seleccionado, con un registro irregular que incluyó una victoria, un empate y tres derrotas.

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Sabri Lamouchi, el entrenador solo dirigió un partido a Túnez en el Mundial 2026, tras la goleada sufrida frente a Suecia, la dirigencia lo despidió.

Sabri Lamouchi, el entrenador solo dirigió un partido a Túnez en el Mundial 2026, tras la goleada sufrida frente a Suecia, la dirigencia lo despidió.

El resultado ante Suecia fue el detonante de una medida que ya venía siendo evaluada por la dirigencia, especialmente tras la caída en la última prueba previa al Mundial, un 5-0 frente a Bélgica que encendió las alarmas internas.

La apuesta por un técnico de recorrido mundialista

Renard, con una extensa trayectoria en el fútbol de selecciones, asume el desafío de liderar a las “Águilas de Cartago” en su tercer Mundial consecutivo con distintos entrenadores.

El técnico francés cuenta con antecedentes de peso: dirigió a Marruecos en Rusia 2018 y a Arabia Saudita en Qatar 2022, donde su equipo logró una resonante victoria ante la selección argentina en fase de grupos.

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Túnez ya entrena con nuevo entrenador.

Túnez ya entrena con nuevo entrenador.

Un historial marcado por títulos en África

Su carrera en el continente africano incluye dos títulos de la Copa Africana de Naciones: uno con Zambia en 2012 y otro con Costa de Marfil en 2015, logros que consolidaron su prestigio internacional.

Además, dirigió a Angola, Marruecos y clubes como Lille y Sochaux, y recientemente estuvo al frente de la selección femenina de Francia y nuevamente de Arabia Saudita.

Un relevo con historia repetida

El vínculo entre Renard y Lamouchi suma un capítulo particular: en 2014, el primero reemplazó al segundo en la selección de Costa de Marfil, un antecedente que vuelve a repetirse ahora en el contexto tunecino.

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Hervé Renard

Hervé Renard

Objetivo inmediato: reacción urgente

El desafío para Renard es inmediato. Túnez necesita sumar resultados en los próximos partidos del grupo para mantener opciones de clasificación.

Su debut será el 20 de junio ante Japón en Monterrey, seguido del cierre de la fase inicial frente a Países Bajos en Kansas City.

Con el equipo en el último lugar del Grupo F tras la primera fecha, la Federación confía en que la experiencia del técnico francés pueda cambiar el rumbo en tiempo récord y sostener vivas las chances de avanzar a octavos de final.

El verdugo de Argentina en Qatar

Entre sus antecedentes figura el comando de Marruecos en Rusia 2018 y de Arabia Saudita en Qatar 2022, donde obtuvo notoriedad tras vencer a la selección argentina en el debut de ese torneo. El propio Renard pronosticó que la Albiceleste terminaría consagrándose campeona, hecho que finalmente ocurrió.

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