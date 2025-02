Tensión en la Champions League: le atajaron un penal, quedaron eliminados y su DT lo prendió fuego

Todo comenzó cuando Gian Piero Gasperini encendió la polémica al criticar públicamente a Ademola Lookman tras fallar un penal en el partido de vuelta en Bérgamo, donde sentenció: "Lookman no debía lanzar ese penalti, es uno de los peores lanzadores de penaltis que he visto", criticó el DT.

"Tiene unos porcentajes bajísimos, incluso en los entrenamientos. Quiso tirar el penal porque venía de marcar, agarró la pelota a pesar de que Retegui y De Ketelaere estaban disponibles para lanzar. No me gustó lo que hizo Lookman” , sentenció el entrenador en caliente.

"Me entristece tener que escribir esta declaración en un día como hoy, sobre todo por lo que hemos conseguido juntos como equipo y como ciudad”, comenzó el atacante, quien luego continuó: “Ser señalado de esta manera no sólo me duele, sino que me parece una falta de respeto, sobre todo por el inmenso trabajo y el compromiso que siempre he puesto cada día para ayudar a llevar el éxito a este club y a los increíbles aficionados de Bérgamo".

6dd6dd.jpg El mensaje de Lookman tras la eliminación del Atalanta en la Champions League

“La verdad es que he vivido muchos momentos difíciles durante mi estancia aquí, de la mayoría de los cuales nunca he hablado porque, en mi opinión, el equipo siempre debe ser protegido y debe ser lo primero. Por eso, lo que pasó anoche es aún más doloroso”, comentó totalmente entristecido el jugador británico nacionalizado nigeriano.

Luego, sobre la jugada puntual del penal, Lookman explicó cómo se tomó la decisión en el campo de juego. “Estamos dolidos con el resultado de anoche. Durante el partido, el encargado de lanzar los penaltis me pidió que lo hiciera, y para apoyar al equipo asumí la responsabilidad de hacerlo en ese momento”, dijo el delantero, quien con esta frase contradijo al propio Gasperini, al señalar que no fue una decisión individual impulsiva.

“La vida son retos y convertir el dolor en poder, y eso es lo que seguiré haciendo”, sentenció un convencido jugador quien fuera el autor de los tres goles con los que la Atalanta obtuvo la Europa League el año pasado, luego de vencer 3-0 al Bayer Leverkusen.

molalookman_445427846_806361334773485_6510936855232867762_n.jpg Ademola Lookman, estrella del Atalanta para la obtención de la Europa League 2024

El mensaje completo de Lookman luego de la eliminación en Champions League

"Me entristece tener que escribir esta declaración en un día como hoy, sobre todo por lo que hemos conseguido juntos como equipo y como ciudad.

Ser señalado de esta manera no sólo me duele, sino que me parece una falta de respeto, sobre todo por el inmenso trabajo y el compromiso que siempre he puesto cada día para ayudar a llevar el éxito a este club y a los increíbles aficionados de Bérgamo.

La verdad es que he vivido muchos momentos difíciles durante mi estancia aquí, de la mayoría de los cuales nunca he hablado porque, en mi opinión, el equipo siempre debe ser protegido y debe ser lo primero. Por eso, lo que pasó anoche es aún más doloroso.

Junto con nuestros increíbles aficionados, nosotros como equipo también estamos dolidos con el resultado de anoche. Durante el partido, el encargado de lanzar los penaltis me pidió que lo hiciera, y para apoyar al equipo asumí la responsabilidad de hacerlo en ese momento.

La vida son retos y convertir el dolor en poder, y eso es lo que seguiré haciendo".