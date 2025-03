Selección Argentina: el bautismo goleador de Giuliano Simeone en las Eliminatorias Sudamericanas

La palabra de Giuliano Simeone tras el triunfo de la Selección Argentina

A la hora de explicar sus primeras sensaciones después del partido, Giuliano confesó que "no tengo palabras para describir este momento que me está tocando vivir. Estoy muy contento y quiero agradecer mucho, por todo el trabajo que vengo haciendo, a toda la Selección Argentina que me apoyó desde el primer momento que entré, en los entrenamientos y en los partidos, y es una situación muy linda para vivirla. Ahora hay que seguir trabajando con mucha humildad para seguir creciendo".