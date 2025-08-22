¿Se va una de las figuras? Boca recibió una gran oferta por Merentiel

A pocos días del cierre del mercado de pases, Boca Juniors recibió un sondeo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico. El interés proviene de un club de Emiratos Árabes Unidos , que estaría dispuesto a ofrecer 7 millones de dólares por Miguel Merentiel , una de las piezas clave del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo .

Marcos Rojo sobre los motivos de su salida de Boca: " Ni yo sé todavía"

Desde el club aclararon que no se trata de una propuesta formal, sino de un acercamiento informal por parte de un intermediario. La directiva fue tajante: solo evaluarán la oferta si llega por los canales oficiales y debidamente formalizada. Aunque la cifra no alcanza la expectativa inicial del club, tampoco está tan lejos del valor que Boca le asigna al delantero de 29 años.

Merentiel, uno de los jugadores más queridos por la hinchada y el grupo, ha tenido protagonismo absoluto en este semestre. Fue titular en los nueve partidos que Russo lleva dirigidos en su tercer ciclo en el club, y además marcó el único gol del equipo ante Bayern Múnich en el Mundial de Clubes . Incluso fue capitán en ese partido, ante la ausencia de Edinson Cavani por lesión.

Sin embargo, no todo ha sido armonía . En el duelo ante Huracán en Parque Patricios, Merentiel tuvo un cruce con el entrenador durante el entretiempo por una cuestión táctica. Aunque la situación se resolvió rápidamente, el episodio dejó en evidencia la fuerte personalidad del delantero. “ Ya lo hablamos y quedó aclarado”, dijo Russo después del partido.

Miguel Merentiel. La Bestia es una de las piezas clave del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, el domingo frente a Banfield estaría entre los titulares.

Con la salida de Mauricio Serna y Raúl Cascini del Consejo de Fútbol , ahora son Marcelo Delgado y Juan Román Riquelme quienes analizan los movimientos del mercado. Ambos están al tanto del deseo de Merentiel de emigrar en algún momento para asegurar su futuro económico, y una oferta desde Emiratos Árabes podría representar esa oportunidad. Además, el hecho de que cumpla 30 años en febrero obliga a considerar su posible salida ahora, antes de que su valor comience a depreciarse. Su contrato con Boca finaliza en diciembre de 2027.

image El equipo bajo la dirección de Russo, en la jornada de hoy trabajó en la Bombonera. @BocaJrsOficial

Más allá de esta situación, Russo planea mantener a Merentiel como titular el próximo domingo, cuando Boca reciba a Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura, desde las 18.15 en la Bombonera.

Mientras tanto, otras ofertas por jugadores del plantel fueron desestimadas. Boca rechazó propuestas de Medio Oriente por Exequiel Zeballos y de Grecia por Kevin Zenón, al considerar que las cifras eran insuficientes. En cambio, Marcos Rojo ya fue liberado y rescindió su contrato, como también fueron separados del plantel Cristian Lema y Marcelo Saracchi, quienes no serán tenidos en cuenta.

A fin de año, además, se vencen los contratos de Sergio Romero, Javier García, Frank Fabra e Ignacio Miramón, por lo que también podrían producirse más movimientos en los próximos meses.

Con el mercado aún abierto hasta el 31 de agosto, en Boca saben que pueden surgir negociaciones de último momento. Russo, por ahora, confía en las variantes con las que cuenta para encarar el único torneo que disputará el Xeneize en este 2025.