Se confirmó la razón por la que Marcelo Gallardo no subió a recibir la medalla en la derrota de River

El entrenador millonario se quedó con las ganas de levantar su título N° 15 como DT y no pudo evitar que aflore su frustración al no encontrar respuestas para el correcto funcionamiento de sus dirigido y decidió no recibir su medalla.

En conferencia de prensa, el "Muñeco" habló de lo ocurrido en el encuentro: “No hay ningún tipo de excusa, no corresponde. La realidad del partido de esta noche es que hubo tres obstáculos claros. Primero, el adversario. Segundo, el clima. Pero por sobre todo nosotros mismos . Ahí están los tres obstáculos. No pudimos encontrar en ningún momento la energía que debemos tener para afrontar este tipo de finales . Una parte del trabajo la hacemos bien. Somos un equipo que tampoco sufre en la parte defensiva, nos hacen pocos goles, pero para ganar necesitás otro tipo de energía , creatividad" analizó Gallardo tras lo ocurrido en Paraguay.

"FUE UN DESENFOQUE MÍO".

La explicación de MARCELO GALLARDO por el cual NO fue a buscar la MEDALLA del SUBCAMPEÓN de la SUPERCOPA INTERNACIONAL tras PERDER por PENALES ante TALLERES.



La explicación de MARCELO GALLARDO por el cual NO fue a buscar la MEDALLA del SUBCAMPEÓN de la SUPERCOPA INTERNACIONAL tras PERDER por PENALES ante TALLERES.



¿Qué piensan?

Por otra parte, Gallardo también se refirió a una actitud suya en la ceremonia de premiación, ya que no acudió a buscar la medalla de subcampeón y aclaró que la decisión no fue para nada premeditada: “Fue un desenfoque mío, estaba en otra cosa. Cuando ya habían pasado los jugadores, nos quedamos ahí, no sabíamos. No fue por nada en particular”, sentenció el DT que deberá pensar el próximo encuentro del domingo ante Atlético Tucumán, desde las 19:15 por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.