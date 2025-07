Rugby: Argentina pasó a semifinales y ahora va por Sudáfrica

El vendaval europeo no se detuvo. A los diez minutos, Lyam Akrab aprovechó otro line y, con el empuje de un pack implacable, apoyó el tercer try de Francia. Más tarde, Tom Levêque coronó una jugada colectiva de manual para apoyar la cuarta conquista, cuando aún promediaba la primera mitad.

Reacción desde el scrum

Sin embargo, el seleccionado dirigido por Nicolás Fernández Miranda encontró algo de aire en el scrum. Gracias a varias infracciones de los franceses, llegó la oportunidad para que Felipe Ledesma rompiera el cero y anotara los primeros puntos para la Argentina. Pero la ilusión de la reacción duró poco: la amarilla a Santiago Neyra volvió a complicar a Los Pumitas y Francia no dejó pasar la oportunidad. Elyjah Ibsaiene exhibió toda su potencia y, fiel a la fórmula del line y maul, apoyó dos tries más antes del cierre de la etapa inicial.

Intenso segundo tiempo de rugby

En el inicio del complemento, la tónica del juego cambió y la selección albiceleste logró hilvanar pequeños avances a través del trabajo de sus forwards. Tal fue así que, a los seis minutos de la segunda mitad, Tomás Rapetti aprovechó una pelota suelta, pescó la ovalada y apoyó en el ingoal francés para mantener vivas las esperanzas.

El empuje argentino empezó a incomodar a los europeos, que acumularon infracciones en zonas peligrosas. Tras varias advertencias, Marcus Playle no dudó en mostrarle la tarjeta amarilla a Lenny Alifanety, quien había ingresado apenas unos minutos antes. Con la superioridad numérica, Los Pumitas no tardaron en capitalizar la situación: Pedro Coll sacó provecho de su velocidad por la punta izquierda y apoyó la tercera conquista nacional.

Pero la ambición ofensiva tuvo su costo. Lanzados en ataque, Los Pumitas descuidaron los espacios y, promediando la segunda etapa, Kalvin Gourgues y Mathis Barret aprovecharon para marcar dos nuevos tries que sentenciaron el dominio francés.

A partir de allí, la intensidad del juego bajó, aunque la Argentina nunca dejó de buscar ese cuarto try tan necesario para asegurarse el punto bonus y seguir con vida en el torneo. Y la recompensa llegó: cuando restaban apenas siete minutos para el final, Jerónimo Otaño se zambulló en el ingoal rival y apoyó el valioso try que selló el boleto de Los Pumitas a las semifinales.

Síntesis

Estadio: Payanini Center (Verona).

Los Pumitas (26): Diego Correa, Tadeo Ledesma Arocena, Tomás Rapetti, Tomás Duclos, Alejandro Barrios, Franco Benítez, Pampa Storey, Santiago Neyra, Fabricio Griffo, Ramón Fernández Miranda, Bautista Lescano, Felipe Ledesma (C), Pedro Coll, Timoteo Silva y Pascal Senillosa.

Ingresaron: ST. 0’ Álvaro García y Tomás Dande por Alejandro Barrios y Franco Benítez; 61’ Jerónimo Otaño, Gael Galván y Valentino Reggiardo por Tadeo Ledesma Arocena, Tomás Rapetti y Fabricio Griffo; 64’ Matías Cordero y Nicanor Rins por Pedro Coll y Diego Correa; 74’ Aquiles Vieyra por Felipe Ledesma.

Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.

Francia (52): Édouard-Junior Jabea Njocke; Lyam Akrab; Mohamed Megherbi; Bartholomé Sansón; Charles Kanté Samba; Baptiste Britz; Antoine Deliance (C); Elyjah Ibsaiene; Simon Daroque; Luka Keletaona; Tom Levêque; Kalvin Gourgues; Robin Taccola; Nolann Donguy, y 15. Jon Echegaray.

Ingresaron: PT. 22’ Quentin Algay por Lyam Akrab. ST. 48’ Lenny Alifanety y Corentin Mézou por Mohamed Megherbi y Bartholomé Sansón; 50’ Fabien Brau-Boirie por Nolann Donguy, 54’ Mathis Barret por Antoine Deliance; 64’ Diego Jurd y Baptiste Tilloles por Robin Taccola y Simon Daroque; 66’ Lorencio Boyer Gallardo por Édouard-Junior Jabea Njocke.

Puntos en el primer tiempo: 2’ Try Édouard-Junior Jabea Njocke convertido por Luka Keletaona (F), 6’ Try de Nolann Donguy convertido por Luka Keletaona (F), 10’ Try de Lyam Akrab convertido por Luka Keletaona (F), 13’ Try de Tom Levêque (F), 23’ Try de Felipe Ledesman convertido por Pascal Senillosa (LP), 31’ Try de Elyjah Ibsaiene convertido por Luka Keletaona (F), 35’ Try de Elyjah Ibsaiene (F).

Resultado parcial: Los Pumitas 7 – 38 Francia.

Puntos en el segundo tiempo: 46’ Try de Tomás Rapetti convertido por Pascal Senillosa (LP), 52’ Try de Pedro Coll (LP), 57’ Try de Kalvin Gourgues convertido por Luka Keletaona (F), 60’ Mathis Barret convertido por Luka Keletaona (F), 73’ Try de Jerónimo Otaño convertido por Pascal Senillosa (LP).

Resultado final: Argentina 26 – 52 Francia.

Amonestados: PT. 29’ Santiago Neyra (LP). ST.’ 49’ Lenny Alifanety (F).

Árbitro: Marcus Playle (Nueva Zelanda).